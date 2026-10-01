Киянам розширять програми підтримки: хто зможе отримати додаткові гроші

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Мешканцям Києва розширюють програми підтримки. Додаткові гроші можуть отримати військові, мобілізовані, медики та цивільні, які постраждали від обстрілів. Київрада на засіданні 1 жовтня має розглянути зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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До 1,5 мільярда гривень на оборону

За його словами, спочатку в бюджеті передбачили 1 мільярд гривень на підтримку Сил безпеки та оборони України. Але київська рада знайшла можливість додати ще 260 мільйонів.

Втім, мер сподівається, що цю суму вдасться дотягнути до 1,5 мільярди гривень.

Окремо Кличко доручив депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання збільшення фінансування програми "Захисник Києва" — у межах можливостей міського бюджету.

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Додаткове фінансування для мобілізованих

Ще 375 мільйонів гривень Київрада має виділити на виплати киянам, яких мобілізували. Кличко наголосив, що місто одночасно має підтримувати армію та забезпечувати нормальну роботу столиці. За його словами, Київ не може дозволити собі занепадати на тлі постійних атак, пошкодження житла, соціальних установ та об'єктів критичної інфраструктури.

Доплати медикам екстреної допомоги

Окремо Київрада планує збільшити фінансування виплат столичним медикам. Йдеться про доплати працівникам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак на Київ. Зазвичай, вони прибувають першими та працюють і вдень, і вночі, допомагаючи постраждалим.

Нові виплати для постраждалих від обстрілів

Зміни стосуються і програми "Турбота. Назустріч киянам". Київрада має збільшити видатки на виплати людям, чиє житло постраждало через російські обстріли.

Крім того, пропонується запровадити нову одноразову допомогу для цивільних, які отримали поранення внаслідок обстрілів. Окремо допомогу хочуть передбачити для членів родин загиблих цивільних.

Компенсація для людей з інвалідністю

Ще одна зміна стосується програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України". Місто планує спростити отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де планують шукати кошти для виплат військовим. Основним джерелом фінансування залишаються внутрішні надходження, а частину видатків невійськового сектору пропонують спрямувати на грошове забезпечення. Економіст Олег Устенко закликає провести аудит бюджетних витрат і шукати резерви в оборонних видатках.

Також Новини.LIVE розповідали, як отримати компенсацію за житло, пошкоджене під час обстрілу. Після дозволу рятувальників потрібно зафіксувати всі руйнування на фото та зберегти документи про аварійні роботи. Заявку на виплату можна подати через Дію, ЦНАП або нотаріуса, а сума залежить від типу пошкодженого житла.