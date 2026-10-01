Грошова допомога для сімей з низькими доходами: комітет Ради підтримав важливі зміни

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Систему державної підтримки сімей із низькими доходами можуть змінити. Профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт про Базову соціальну допомогу та рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні та в цілому. Документ передбачає єдиний механізм підтримки, розмір якої залежатиме від доходів і майнового стану родини.

Про це йдеться у заяві Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, передають Новини.LIVE.

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Як може змінитися система соцдопомоги

Йдеться про законопроєкт №15094 про Базову соціальну допомогу (БСД). Верховна Рада прийняла його за основу 28 травня 2026 року. Після опрацювання поправок профільний комітет схвалив підготовлену до другого читання порівняльну таблицю та рекомендував парламенту прийняти документ у другому читанні та в цілому.

БСД має стати новим механізмом підтримки малозабезпечених сімей та родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Основним критерієм для призначення допомоги пропонується зробити не належність людини до певної категорії, а реальні потреби сім’ї, її доходи та майновий стан.

Як визначатимуть розмір виплати

За запропонованою моделлю Базову соціальну допомогу розраховуватимуть для всієї родини. При цьому враховуватимуть її склад, середньомісячний сукупний дохід та майновий стан.

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Сума виплати визначатиметься індивідуально — як різниця між базовою величиною для конкретної сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Тобто розмір підтримки залежатиме від фінансової ситуації кожної родини.

Фінансову підтримку планують доповнити соціальними послугами, кейс-менеджментом та заходами, які мають сприяти працевлаштуванню.

Зокрема, соціальний менеджер оцінюватиме потреби сім’ї та організовуватиме ведення випадку. Для працездатних членів родини, які не працюють, передбачатиметься персоналізована підтримка для повернення до економічної активності.

Після рішення профільного комітету законопроєкт має перейти до розгляду у сесійній залі Верховної Ради. Комітет рекомендував народним депутатам ухвалити його у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

Водночас до остаточного ухвалення та набрання чинності законом запропоновані правила залишаються положеннями законопроєкту.

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