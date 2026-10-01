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Главная Экономика Выплаты малообеспеченным могут измениться: что предусматривают новые правила

Выплаты малообеспеченным могут измениться: что предусматривают новые правила

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1 октября 2026 13:06
Денежная помощь семьям с низкими доходами: комитет Рады поддержал важные изменения
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Система государственной поддержки семей с низкими доходами может быть изменена. Профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о базовой социальной помощи и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом. Документ предусматривает единый механизм поддержки, размер которой будет зависеть от доходов и имущественного положения семьи.

Об этом говорится в заявлении Министерства социальной политики, семьи и единства, передают Новини.LIVE.

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Как может измениться система социальной помощи

Речь идет о законопроекте №15094 о базовой социальной помощи (БСП). Верховная Рада приняла его за основу 28 мая 2026 года. После рассмотрения поправок профильный комитет одобрил подготовленную ко второму чтению сравнительную таблицу и рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении и в целом.

БСД должна стать новым механизмом поддержки малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Основным критерием для назначения помощи предлагается сделать не принадлежность человека к определенной категории, а реальные потребности семьи, ее доходы и имущественное положение.

Как будет определяться размер выплаты

Согласно предложенной модели, базовая социальная помощь будет рассчитываться для всей семьи. При этом будут учитываться ее состав, среднемесячный совокупный доход и имущественное положение.

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Сумма выплаты будет определяться индивидуально — как разница между базовой величиной для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. То есть размер поддержки будет зависеть от финансового положения каждой семьи.

Финансовую поддержку планируется дополнить социальными услугами, кейс-менеджментом и мерами, способствующими трудоустройству.

В частности, социальный менеджер будет оценивать потребности семьи и организовывать ведение дела. Для трудоспособных членов семьи, которые не работают, будет предусмотрена индивидуальная поддержка для возвращения к экономической активности.

После решения профильного комитета законопроект должен перейти к рассмотрению в сессионном зале Верховной Рады. Комитет рекомендовал народным депутатам принять его во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими поправками.

В то же время до окончательного принятия и вступления закона в силу предложенные правила остаются положениями законопроекта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют ввести новую социальную услугу "Дом заботы". Проект направлен на детей, нуждающихся в паллиативной помощи, но не имеющих медицинских показаний для постоянного пребывания в стационаре. Речь идет прежде всего о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки.

Также Новини.LIVE писали, где в Украине пенсионеры получают самые высокие выплаты. За шесть месяцев 2026 года средняя пенсия украинцев увеличилась на 728 грн. По состоянию на 1 июля, как свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, ее размер составлял 7 272 грн.

Верховная Рада выплаты социальный проект денежная помощь социальная защита
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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