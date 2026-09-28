В Украине введут новую социальную услугу: кому она будет доступна

Дети играют в детском саду. Фото: pexels.com

В Украине планируют ввести новую социальную услугу "Дом заботы" для детей, нуждающихся в паллиативной помощи, но не имеющих медицинских показаний для постоянного пребывания в стационаре. Речь идет прежде всего о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки. Модель должна обеспечить им постоянное место проживания и непрерывный уход.

Об этом сообщил "Правительственный портал", передают Новини.LIVE.

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Для кого создают "Дом заботы"

Концепцию новой услуги представил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. По его словам, сегодня сотни детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, нуждаются в паллиативной поддержке.

В то же время действующая система не всегда дает таким детям возможность получать помощь непрерывно. После стабилизации состояния ребенок, у которого есть семья, может вернуться домой. Для ребенка без семьи такого постоянного места проживания часто нет.

Именно эту проблему должна решить новая социальная услуга. По замыслу авторов концепции, ребенок не должен постоянно перемещаться между больницами и другими учреждениями после завершения госпитализации.

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Для детей с менее интенсивными потребностями предусмотрены два варианта проживания — специализированная приемная семья или "Дом заботы". Второй формат будет применяться, если устроить ребенка в семью на данный момент невозможно.

Какими будут условия проживания

"Дом заботы" должен функционировать как постоянное место проживания, максимально приближенное к обычной семейной среде.

В одном доме планируется размещать от шести до 12 детей. При этом в одной комнате будут проживать не более двух детей. Также в доме должны быть оборудованы общие помещения для игр, отдыха и совместного времяпрепровождения.

Дети будут получать помощь в удовлетворении повседневных потребностей, психологическую и эмоциональную поддержку. Предусмотрены также развитие самостоятельности и навыков коммуникации, реабилитационная помощь, социализация и участие в жизни сообщества.

Отдельным направлением работы станет представление интересов ребенка и координация взаимодействия с различными службами.

Кто будет ухаживать за детьми

В учреждениях будут работать семейные воспитатели и социальные работники. Медицинское сопровождение предусматривает круглосуточное наблюдение за детьми со стороны двух медицинских сестер.

Медсестры должны быть сотрудницами учреждения здравоохранения и будут работать в "Доме заботы" по договоренности с поставщиком социальной услуги.

При этом основную медицинскую помощь ребенок будет получать по месту жительства. Если состояние здоровья потребует госпитализации, ребенка смогут направить в стационар. После стабилизации он будет возвращаться к месту постоянного проживания.

Как планируется организовать помощь

Концепция предусматривает распределение ответственности между медицинской и социальной системами на различных уровнях.

В области должны работать детские больницы, центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи, детские хосписы и центры респираторной поддержки. На этом же уровне планируется организовывать "Дома заботы".

Общины, в свою очередь, должны обеспечивать работу семейных врачей, мобильную паллиативную и реабилитационную помощь, услуги раннего вмешательства и социальную поддержку.

Для координации всего пути ребенка предусмотрен кейс-менеджмент. Ответственное лицо должно следить за тем, чтобы различные службы работали согласованно и ребенок не оставался без необходимой помощи.

Услугу планируют распространить по всей Украине

По словам Дениса Улютина, ориентиром для новой модели стал опыт "Города добра", где вокруг ребенка формируется непрерывный маршрут поддержки в соответствии с его потребностями.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства планируют сначала запустить пилотный проект "Дом заботы". В дальнейшем ведомство намерено закрепить эту модель в качестве социальной услуги общенационального значения, чтобы подобная поддержка была доступна детям в общинах по всей Украине.

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