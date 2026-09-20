Пособие по безработице в 2026 году: кому будут выплачивать целых 360 дней

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Увольнение накануне выхода на пенсию может стать серьезным ударом по семейному бюджету. Найти новую работу в таком возрасте бывает сложно, а до пенсии еще нужно дотянуть. В то же время для людей предпенсионного возраста предусмотрен более длительный период выплаты пособия по безработице. Во время военного положения он может составлять до 360 календарных дней — в четыре раза больше, чем для большинства безработных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной центр занятости.

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Какие правила выплаты пособия по безработице в 2026 году

К категории украинцев предпенсионного возраста относятся люди, которым остался один год до достижения необходимого пенсионного возраста и которые уже имеют достаточный стаж для назначения пенсии.

Во время военного положения большинству безработных пособие выплачивается до 90 календарных дней, тогда как для людей предпенсионного возраста срок может составлять до 360 календарных дней.

Какой страховой стаж потребуется в 2026 году

В этом году для выхода на пенсию необходимо иметь:

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в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

В то же время для назначения пособия по безработице важен и страховой стаж за последний период. В 2026 году для расчета выплаты по общим правилам необходимо иметь не менее 7 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев до регистрации в качестве безработного.

Сколько платят безработным

Сумма пособия зависит от страхового стажа, зарплаты перед увольнением и причины увольнения. Для безработных украинцев в этом году предусмотрены:

максимальная выплата — 8647 гривен в месяц;

минимальная для отдельных категорий застрахованных — 3900 гривен;

1650 гривен назначают отдельным категориям, в частности молодежи без страхового стажа, которая ищет первое рабочее место, и людям, уволенным за нарушение трудовой дисциплины.

Как оформить пособие

Статус безработного можно оформить в центре занятости или онлайн через приложение "Дія". Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. После получения статуса человек может получать выплаты и параллельно заниматься поиском работы.

Какими будут выплаты, если не хватает стажа

Украинцам, которые не накопили достаточного стажа для пенсии, может быть назначено социальное пособие. В 2026 году ее размер зависит от категории получателя и рассчитывается исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных — 2 595 гривен. При этом для части людей важным условием является низкий доход.

Для людей в возрасте 65 лет и старше, не имеющих права на пенсию, выплата составляет 30 % прожиточного минимума — 778,50 гривен в месяц. Люди с инвалидностью получают пособие в зависимости от группы: от 1 557 гривен для III группы до 2 595 гривен для I группы. Также пособие назначается детям умершего кормильца: от 2 595 гривен на одного ребенка до 3 892,50 гривен на троих и более детей.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько могут задержать пенсии из-за дефицита бюджета. Финансовый аналитик Алексей Кущ допускает перенос выплат на несколько дней, например на три или пять. В то же время о прекращении или замораживании социальных выплат пока речь не идет.

Также Новини.LIVE сообщали, каким может быть прожиточный минимум в 2027 году. Для одного человека его планируют установить на уровне 3 559 гривен, а для нетрудоспособных лиц — 2 878 гривен. Последний показатель влияет на минимальную пенсию.