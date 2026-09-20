Допомога по безробіттю у 2026 році: кому платитимуть цілих 360 днів

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Звільнення напередодні пенсії може стати серйозним ударом по сімейному бюджету. Нову роботу в такому віці знайти буває складно, а до пенсії ще потрібно дотягнути. Водночас для людей передпенсійного віку передбачений довший період виплати допомоги по безробіттю. Під час воєнного стану він може становити до 360 календарних днів — у чотири рази більше, ніж для більшості безробітних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний центр зайнятості.

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Які правила допомоги по безробіттю у 2026 році

До категорії українців передпенсійного віку належать люди, яким залишився один рік до досягнення необхідного пенсійного віку та які вже мають достатньо стажу для призначення пенсії.

Під час воєнного стану для більшості безробітних допомогу виплачують до 90 календарних днів, тоді як для людей передпенсійного віку строк може становити до 360 календарних днів.

Який страховий стаж потрібен у 2026 році

Цього року для виходу на пенсію потрібно мати:

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у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — щонайменше 23 роки;

у 65 років — щонайменше 15 років.

Водночас для призначення допомоги по безробіттю важливий і страховий стаж за останній період. У 2026 році для розрахунку виплати за загальними правилами потрібно мати щонайменше 7 місяців страхового стажу протягом 12 місяців перед реєстрацією як безробітного.

Скільки платять безробітним

Сума допомоги залежить від страхового стажу, зарплати перед звільненням і його причини. Для безробітних українців цього року передбачені:

максимальна виплата — 8647 гривень на місяць;

мінімальна для окремих застрахованих категорій — 3900 гривень;

1650 гривень призначають окремим категоріям, зокрема молоді без страхового стажу, яка шукає перше робоче місце, та людям, звільненим за порушення трудової дисципліни.

Як оформити допомогу

Статус безробітного можна оформити у центрі зайнятості або онлайн через Дію. Заяву розглядають до трьох робочих днів. Після отримання статусу людина може отримувати виплати і паралельно займатися пошуком роботи.

Якими будуть виплати, якщо не вистачає стажу

Українцям, які не заробили достатньо стажу для пенсії, можуть призначити соціальну допомогу. У 2026 році її розмір залежить від категорії отримувача та рахується від прожиткового мінімуму для непрацездатних — 2 595 гривень. Водночас для частини людей важливою умовою є низький дохід.

Для людей 65 років і старше без права на пенсію виплата становить 30% прожиткового мінімуму — 778,50 гривень на місяць. Люди з інвалідністю отримують допомогу залежно від групи: від 1 557 гривень для III групи до 2 595 гривень для I групи. Також допомогу призначають дітям померлого годувальника: від 2 595 гривень на одну дитину до 3 892,50 гривень на трьох і більше дітей.

Раніше Новини.LIVE писали, на скільки можуть затримати пенсії через дефіцит бюджету. Фінансовий аналітик Олексій Кущ допускає перенесення виплат на кілька днів, наприклад на три або п’ять. Водночас про припинення чи заморожування соціальних виплат наразі не йдеться.

Також Новини.LIVE повідомляли, яким може бути прожитковий мінімум у 2027 році. Для однієї людини його планують встановити на рівні 3 559 гривень, а для непрацездатних осіб — 2 878 гривень. Останній показник впливає на мінімальну пенсію.