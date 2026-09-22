Помощь украинцам с инвалидностью будет состоять из двух частей: новые суммы с 2027 года

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2027 года государство изменит подход к выплатам детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Пособие будет состоять из базовой выплаты и отдельной надбавки на уход, если для этого имеются основания. В зависимости от категории украинцы ежемесячно смогут получать от 3 до 16 000 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой.

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Сколько будут получать дети с инвалидностью

Для детей с инвалидностью предусмотрено базовое ежемесячное пособие:

8 000 гривен — базовая выплата;

12 000 гривен — если официально подтверждена потребность ребенка в уходе;

16 000 гривен — для детей с инвалидностью подгруппы А.

Если инвалидность ребенка связана с ранением или иным ущербом здоровью в результате воздействия взрывоопасных предметов, базовое пособие будет дополнительно увеличено на 50%.

Какими будут выплаты для лиц с инвалидностью с детства

Размер пособия будет зависеть от группы инвалидности:

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I группа — от 8 000 гривен в месяц;

II группа — от 4 000 гривен;

III группа — от 3 000 гривен.

Для людей с инвалидностью I группы, имеющих право на надбавку за уход, общая сумма будет больше:

подгруппа А — от 16 000 гривен;

подгруппа Б — от 12 000 гривен.

Для одиноких людей с инвалидностью II и III групп, которым официально требуется постоянный уход, также предусмотрена надбавка:

II группа — в целом от 7 000 гривен;

III группа — в общей сложности от 6 000 гривен.

Нужно ли подавать новые документы

Для тех, кому надбавку на уход уже назначили ранее, ее перерасчет будет произведен автоматически. Подавать новое заявление из-за самого изменения размера выплаты не нужно. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Базовую величину, от которой в дальнейшем будут зависеть размеры пособия, ежегодно будут определять в законе о государственном бюджете.

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