Допомога українцям з інвалідністю складатиметься з двох частин: нові суми з 2027 року

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2027 року держава змінить підхід до виплат дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Допомога складатиметься з базової виплати та окремої надбавки на догляд, якщо для цього є підстави. Залежно від категорії українці щомісяця зможуть отримувати від 3 до 16 000 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

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Скільки отримуватимуть діти з інвалідністю

Для дітей з інвалідністю передбачена базова щомісячна допомога:

8 000 гривень — базова виплата;

12 000 гривень — якщо офіційно підтверджено потребу дитини в догляді;

16 000 гривень — для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Якщо інвалідність дитини пов’язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров’я через вибухонебезпечні предмети, основну допомогу додатково збільшуватимуть на 50%.

Якими будуть виплати для осіб з інвалідністю з дитинства

Розмір допомоги залежатиме від групи інвалідності:

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І група — від 8 000 гривень на місяць;

ІІ група — від 4 000 гривень;

ІІІ група — від 3 000 гривень.

Для людей з інвалідністю І групи, які мають право на надбавку за догляд, загальна сума буде більшою:

підгрупа А — від 16 000 гривень;

підгрупа Б — від 12 000 гривень.

Для одиноких людей з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, яким офіційно потрібен постійний догляд, також передбачена надбавка:

ІІ група — загалом від 7 000 гривень;

ІІІ група — загалом від 6 000 гривень.

Чи потрібно подавати нові документи

Для тих, кому надбавку на догляд уже призначили раніше, її перерахунок проведуть автоматично. Звертатися із новою заявою через сам зміну розміру виплати не потрібно. Зміни мають запрацювати з 1 січня 2027 року. Базову величину, від якої надалі залежатимуть розміри допомоги, щороку визначатимуть у законі про державний бюджет.

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