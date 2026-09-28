В Україні запровадять нову соціальну послугу: кому буде доступна

Діти граються в садочку. Фото: pexels.com

В Україні планують запровадити нову соціальну послугу "Дім турботи" для дітей, які потребують паліативної допомоги, але не мають медичних показань для постійного перебування у стаціонарі. Йдеться передусім про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Модель має забезпечити їм постійне місце проживання та безперервний догляд.

Про це повідомив "Урядовий портал", передають Новини.LIVE.

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Для кого створюють "Дім турботи"

Концепцію нової послуги представив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. За його словами, сьогодні сотні дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, потребують паліативної підтримки.

Водночас чинна система не завжди дає таким дітям можливість отримувати допомогу безперервно. Після стабілізації стану дитина, яка має родину, може повернутися додому. Для дитини без сім’ї такого постійного місця проживання часто немає.

Саме цю проблему має вирішити нова соціальна послуга. За задумом авторів концепції, дитина не повинна постійно переходити між лікарнями та іншими закладами після завершення госпіталізації.

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Для дітей із менш інтенсивними потребами передбачили два варіанти проживання — спеціалізовану прийомну сім’ю або "Дім турботи". Другий формат застосовуватимуть, якщо влаштувати дитину в сім’ю на цей момент неможливо.

Якими будуть умови проживання

"Дім турботи" має працювати як постійне місце проживання, максимально наближене до звичайного сімейного середовища.

В одному будинку планують розміщувати від шести до 12 дітей. При цьому в одній кімнаті проживатимуть не більше двох дітей. Також у будинку мають облаштувати спільні приміщення для ігор, відпочинку та проведення часу разом.

Діти отримуватимуть допомогу в задоволенні повсякденних потреб, психологічну та емоційну підтримку. Передбачені також розвиток самостійності та навичок комунікації, реабілітаційна допомога, соціалізація та участь у житті громади.

Окремим напрямом роботи стане представництво інтересів дитини та координація взаємодії з різними службами.

Хто доглядатиме за дітьми

У закладах працюватимуть сімейні вихователі та соціальні працівники. Медичний супровід передбачає цілодобове спостереження за дітьми з боку двох медичних сестер.

Медсестри мають бути працівницями закладу охорони здоров’я та працюватимуть у "Домі турботи" за домовленістю з надавачем соціальної послуги.

При цьому основну медичну допомогу дитина отримуватиме за місцем проживання. Якщо стан здоров’я вимагатиме госпіталізації, дитину зможуть направити до стаціонару. Після стабілізації вона повертатиметься до свого постійного місця проживання.

Як планують організувати допомогу

Концепція передбачає розподіл відповідальності між медичною та соціальною системами на різних рівнях.

В області мають працювати дитячі лікарні, центри медичної реабілітації та паліативної допомоги, дитячі хоспіси й центри респіраторної підтримки. На цьому ж рівні планують організовувати "Доми турботи".

Громади своєю чергою мають забезпечувати роботу сімейних лікарів, мобільну паліативну та реабілітаційну допомогу, послуги раннього втручання та соціальну підтримку.

Для координації всього маршруту дитини передбачений кейс-менеджмент. Відповідальна людина має стежити за тим, щоб різні служби працювали узгоджено та дитина не залишалася без необхідної допомоги.

Послугу планують поширити по Україні

За словами Дениса Улютіна, орієнтиром для нової моделі став досвід "Міста добра", де навколо дитини формують безперервний маршрут підтримки відповідно до її потреб.

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності планують спочатку запустити пілотний проєкт "Дому турботи". Надалі відомство має намір закріпити цю модель як соціальну послугу загальнонаціонального значення, щоб подібна підтримка була доступною дітям у громадах по всій Україні.

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