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Главная Экономика Киевлянам готовят новые выплаты: кто получит деньги от города

Киевлянам готовят новые выплаты: кто получит деньги от города

Ua ru
1 октября 2026 15:25
Для киевлян расширят программы поддержки: кто сможет получить дополнительные средства
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Жителям Киева расширяют программы поддержки. Дополнительные деньги могут получить военные, мобилизованные, медики и гражданские лица, пострадавшие от обстрелов. Киевсовет на заседании 1 октября должен рассмотреть изменения в бюджет столицы и программу социально-экономического развития.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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До 1,5 миллиарда гривен на оборону

По его словам, изначально в бюджете было предусмотрено 1 миллиард гривен на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Но Киевсовет нашел возможность добавить еще 260 миллионов.

Впрочем, мэр надеется, что эту сумму удастся довести до 1,5 миллиарда гривен.

Отдельно Кличко поручил депутатским фракциям и исполнительному органу в течение месяца проработать вопрос об увеличении финансирования программы "Защитник Киева" — в пределах возможностей городского бюджета.

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Дополнительное финансирование для мобилизованных

Еще 375 миллионов гривен Киевсовет должен выделить на выплаты киевлянам, которых мобилизовали. Кличко подчеркнул, что город должен одновременно поддерживать армию и обеспечивать нормальную работу столицы. По его словам, Киев не может позволить себе приходить в упадок на фоне постоянных атак, повреждений жилья, социальных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

Доплаты медикам скорой помощи

Отдельно Киевсовет планирует увеличить финансирование выплат столичным медикам. Речь идет о доплатах работникам экстренной медицины, которые выезжают на места попаданий во время атак на Киев. Как правило, они прибывают первыми и работают и днем, и ночью, помогая пострадавшим.

Новые выплаты для пострадавших от обстрелов

Изменения коснутся и программы "Забота. Навстречу киевлянам". Киевсовет должен увеличить расходы на выплаты людям, чье жилье пострадало из-за российских обстрелов.

Кроме того, предлагается ввести новое единовременное пособие для гражданских лиц, получивших ранения в результате обстрелов. Отдельно планируется предусмотреть помощь для членов семей погибших гражданских лиц.

Компенсация для людей с инвалидностью

Еще одно изменение касается программы "Поддержка киевлян — защитников и защитниц Украины". Город планирует упростить получение частичной компенсации за переоборудование жилья для людей с инвалидностью, полученной в результате войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, где планируют искать средства для выплат военным. Основным источником финансирования остаются внутренние поступления, а часть расходов невоенного сектора предлагают направить на денежное обеспечение. Экономист Олег Устенко призывает провести аудит бюджетных расходов и искать резервы в оборонных расходах.

Также Новини.LIVE рассказывали, как получить компенсацию за жилье, поврежденное во время обстрела. После разрешения спасателей необходимо зафиксировать все разрушения на фотографиях и сохранить документы об аварийных работах. Заявку на выплату можно подать через приложение "Дія", ЦНАП или нотариуса, а сумма зависит от типа поврежденного жилья.

выплаты Киевсовет компенсация пострадавшие финансирование
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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