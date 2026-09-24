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Главная Экономика Как оформить компенсацию за поврежденное жилье: действия после обстрела

Как оформить компенсацию за поврежденное жилье: действия после обстрела

Ua ru
24 сентября 2026 15:05
Компенсация за поврежденное жилье: как действовать после обстрела для оформления помощи
Жильцы поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

Владельцы поврежденной российским ударом недвижимости могут получить компенсацию на восстановление жилья. Важно соблюдать инструкции и алгоритм действий сразу после вражеской атаки. Правильная фиксация последствий поможет без лишних проблем оформить государственную финансовую поддержку и вернуть квартире/дому удовлетворительное состояние.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как получить компенсацию за поврежденное жилье.

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Первые действия пострадавших после обстрела

Заходить в дом, пострадавший от российского удара, строго запрещено без разрешения спасателей. Пока они разбирают завалы и расчищают территорию от опасных предметов, жителям следует обратиться в штаб помощи, если он развернут на месте.

Согласно инструкции КГГА, нужно попросить у правоохранителей талон-уведомление или другой документ, подтверждающий обращение. Полиция занимается фиксацией повреждений, документированием чрезвычайного происшествия и внесением сведений в соответствующий реестр.

Когда спасатели дадут "зеленый свет" на возвращение в жилье, необходимо тщательно зафиксировать все последствия прилета для оценки состояния недвижимости. Сделайте фотографии каждой комнаты, окон, дверей, мебели, стен, техники и пр. Любую квитанцию, чек или акт, связанные с аварийными работами, следует сохранить.

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Как подать заявку на компенсацию

Программа "єВідновлення" предусматривает выплату в размере до 350 000 грн для владельца квартиры или до 500 000 грн — для владельца частного дома. На портале "Дія" объяснили алгоритм оформления компенсации:

  • подать сообщение о повреждении или уничтожении имущества в результате военной агрессии РФ, добавив описание и фото разрушений;
  • открыть карту в одном из банков-партнеров;
  • подать заявление на финансовые выплаты через Дію, ЦНАП или нотариуса;
  • получить оценку от комиссии о состоянии жилья после его осмотра;
  • дождаться решения и получить деньги на карту «єВідновлення».

Средства можно потратить только на оплату ремонтных услуг и покупку строительных материалов у компаний, присоединившихся к программе. Снять наличные или оплатить другие товары не получится. Сумму свыше 200 000 грн начисляют двумя платежами: сначала 70% компенсации, а остальную часть — после предоставления отчета о выполненных работах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым украинцам предоставляют жилье в бесплатное пользование. Речь идет о домах в сельской местности, находящихся на балансе общин. Поселиться в них могут ВПЛ, которые выехали из зоны активных боевых действий или временно оккупированных территорий.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на аренду жилья в Украине. За последний месяц стоимость проживания в однокомнатных квартирах снизилась в Киеве и Одессе. Зато больше стали платить арендаторы в Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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