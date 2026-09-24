Компенсація за пошкоджене житло: як діяти після обстрілу для оформлення допомоги

Мешканці пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Власники пошкодженої російським ударом нерухомості можуть отримати компенсацію на відновлення житла. Важливо дотримуватися інструкції та алгоритму дій одразу після ворожої атаки. Правильна фіксація наслідків допоможе без зайвих проблем оформити державну фінансову підтримку і повернути квартирі/будинку задовільний стан.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як отримати компенсацію за пошкоджене житло.

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Перші дії постраждалих після обстрілу

Заходити в будинок, який постраждав від російського удару, суворо заборонено без дозволу рятувальників. Поки вони розбирають завали та розчищають територію від небезпечних предметів, мешканцям варто звернутися до штабу допомоги, якщо його розвернули на місці.

За інструкцією КМДА, слід попросити у правоохоронців талон-повідомлення чи інший документ, який підтверджує звернення. Поліція займається фіксацією пошкоджень, документуванням надзвичайної події та внесенням відомостей до відповідного реєстру.

Коли рятувальники дадуть "зелене світло" на повернення у житло, необхідно ретельно зафіксувати всі наслідки прильоту для оцінки стану нерухомості. Зробіть фото кожної кімнати, вікон, дверей, меблів, стін, техніки тощо. Будь-яку квитанцію, чек або акт, пов’язані з аварійними роботами, слід зберігати.

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Як подати заявку на компенсацію

Програма "єВідновлення" передбачає виплату в розмірі до 350 000 грн для власника квартири або до 500 000 грн — для власника приватного будинку. На порталі "Дія" пояснили алгоритм оформлення компенсації:

подати повідомлення про пошкодження або знищення майна внаслідок військової агресії РФ, додавши опис і фото руйнувань;

відкрити карту в одному з банків-партнерів;

подати заяву на фінансові виплати через Дію, ЦНАП або нотаріуса;

отримати оцінку від комісії щодо стану житла після його огляду;

дочекатися рішення й отримати кошти на картку єВідновлення.

Гроші можна витратити лише на оплату ремонтних послуг і купівлю будівельних матеріалів у компаній, які приєдналися до програми. Зняти готівку чи заплатити за інші товари не вийде. Суму понад 200 000 грн нараховують двома платежами: спочатку 70% компенсації, а решту — після надання звіту про виконані роботи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким українцям надають житло у безплатне користування. Йдеться про будинки у сільській місцевості на балансі громади. Поселитися в них можуть ВПО, які виїхали з зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на оренду житла в Україні. За останній місяць вартість проживання в однокімнатних квартирах знизилася в Києві та Одесі. Натомість більше почали платити орендарі в Івано-Франківську, Львові та Ужгороді.