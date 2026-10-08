Доплата к пенсии за возраст и стаж: какую сумму начислят в 2026 году

Женщина. Фото: Новини.LIVE

Размер пенсии для украинцев может состоять не только из основной выплаты. Для различных категорий граждан государство предусмотрело доплаты за возраст, сверхнормативный страховой стаж, содержание нетрудоспособных членов семьи и особый статус. Отдельно действуют гарантированные минимальные размеры пенсионных выплат и пособие по уходу.

Сайт Новини.LIVE выяснил, за что и кому начисляются надбавки к пенсии.

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Доплата за возраст не всем

По достижении определенного возраста пенсионерам автоматически назначается ежемесячная компенсационная выплата.

Ее размер составляет:

от 70 до 75 лет — до 300 грн;

от 75 до 80 лет — до 456 грн;

после 80 лет — до 570 грн.

Доплату назначают, если общий размер пенсионной выплаты вместе с предусмотренными законом надбавками не достигает 10 340,35 грн. При этом возрастные доплаты не суммируются.

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Как выплачивается доплата за большой страховой стаж

Пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий необходимый для назначения пенсии, могут получать дополнительную выплату за каждый полный год сверх установленной нормы.

Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, сверхнормативным считается стаж свыше:

35 лет — для мужчин;

30 лет — для женщин.

Для пенсий, назначенных до октября 2011 года, предел составляет более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. За каждый полный год сверхнормативного стажа предусмотрено 1% от основного размера пенсии. При этом доплата не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году доплата составляет 25,95 грн за каждый год.

Для работающих пенсионеров расчет может производиться с учетом показателя, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения производится соответствующий перерасчет.

Если пенсия ниже гарантированного минимума

Для отдельных категорий неработающих пенсионеров установлены гарантированные минимальные размеры общей пенсионной выплаты.

В частности, предусмотрены следующие суммы:

3 406 грн — для всех неработающих пенсионеров независимо от страхового стажа;

4 213 грн — для лиц в возрасте от 65 лет при наличии полного стажа, а также для лиц в возрасте от 80 лет при наличии необходимого стажа;

3 725 грн — для пенсионеров в возрасте до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы при наличии полного стажа;

4 050 грн — для лиц в возрасте от 70 до 80 лет при наличии полного стажа;

3 613 грн — для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет со стажем не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Для лиц в возрасте от 65 лет полным считается страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для лиц в возрасте от 80 лет — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Кому выплачивают надбавку за нетрудоспособных родственников

Отдельная надбавка предусмотрена для некоторых категорий пенсионеров, в частности для неработающих военных пенсионеров. Речь идет о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении пенсионера.

Размер такой надбавки составляет 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на каждого иждивенца. В 2026 году сумма составляет 1 297,50 грн на одного человека.

Особый статус

На отдельные надбавки могут претендовать люди, имеющие специальный статус или особые заслуги.

Среди них:

ветераны войны;

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

лица с особыми заслугами перед Украиной;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

другие категории, определенные законодательством.

Для жителей горных районов пенсию увеличивают на 20%

Отдельное повышение касается людей, которые проживают, работают или учатся в населенных пунктах, которым присвоен статус горных. Для них пенсионная выплата увеличивается на 20%.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты получат украинские пенсионеры в октябре. В Украине не планируют пересматривать социальные стандарты в ближайшее время. Соответственно, минимальная пенсия с 1 октября 2026 года останется на прежнем уровне.

Также Новини.LIVE сообщали, в каком городе сумма пенсии самая высокая. Средняя пенсия в Украине в первом полугодии 2026 года выросла на 728 грн и на 1 июля составляла 7 272 грн. В то же время этот показатель существенно отличается от выплат, которые получает большинство пенсионеров.