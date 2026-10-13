Выплаты по поддельной справке МСЭК: как могут наказать за мошенничество с пенсиями

Мужчина в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Мошенничество с поддельными справками для оформления пенсии может обойтись гораздо дороже денег, полученных обманным путем. Ведь придется не только возвращать незаконные выплаты, но и отвечать перед судом. Один из таких случаев произошел во Львове, где мужчина несколько лет получал пенсию по поддельным документам об инвалидности. Когда обман раскрыли, его заставили вернуть государству все деньги и уплатить немалый штраф.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как украинец обманул ПФУ

В июле 2022 года житель Львовской области обратился за пенсией по инвалидности III группы. Для оформления выплат он подал справку, якобы выданную Сиховской межрайонной МСЭК.

На основании этого документа Пенсионный фонд назначил мужчине ежемесячные выплаты, которые он получал более трех лет — с июня 2022 года по сентябрь 2025 года. За это время государство перечислило ему 78 147 гривен.

Но впоследствии в ходе проверки выяснилось, что мужчина вообще не проходил осмотр в указанной МСЭК. Его диагноз и инвалидность оказались вымышленными, а справка была подделана.

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Дело рассмотрел Галицкий районный суд Львова. Во время заседания мужчина признал свою вину, раскаялся и сообщил, что уже вернул Пенсионному фонду все деньги. Суд учел эти обстоятельства, а также то, что ранее у обвиняемого не было судимостей.

7 октября мужчину признали виновным в мошенничестве по части первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины и назначили штраф в размере 51 000 гривен. В общей сложности за свою выходку ему пришлось выплатить государству 129 147 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какая справка поможет увеличить будущую пенсию. Пенсионный фонд может учесть заработок за 60 месяцев до июля 2000 года, если эти данные улучшают расчет выплаты. Поэтому тем, кто раньше зарабатывал больше, стоит поискать архивные документы.

Также Новини.LIVE писали, почему Пенсионный фонд может проверять данные получателей пенсий. За первое полугодие ПФУ получил более 54 тысяч рекомендаций о проведении дополнительных проверок на общую сумму почти 196,3 миллиона гривен. Пенсионерам стоит уточнить свои данные, а тем, кто живет за границей или на оккупированных территориях, — пройти физическую идентификацию до конца 2026 года.