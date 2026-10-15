Новая волна мошенничества с Укрпочтой: какие сообщения приведут к потере денег

Девушка читает сообщения в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Украинцам начали поступать сообщения о якобы дополнительной оплате почтовых отправлений. Сумма относительно небольшая, поэтому люди могут воспринимать такое SMS как настоящее напоминание от почтового оператора. Однако за просьбой перечислить несколько десятков гривен скрывается мошенническая схема, из-за которой можно потерять гораздо больше.

О новом способе обмана украинцев предупредили в Укрпочте, передает Новини.LIVE.

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Как мошенники выманивают деньги

Злоумышленники рассылают SMS от имени Укрпочты, в которых сообщают, что за посылку необходимо уплатить таможенный сбор в размере 30 гривен. Для этого предлагают перейти по ссылке и произвести оплату.

На самом деле ссылка ведет на поддельный сайт, который внешне может напоминать официальную страницу Укрпочты. Если человек введет там личные данные и реквизиты банковской карты, эта информация попадет к мошенникам.

Как защитить банковскую карту

Если на телефон пришло сообщение с требованием срочно оплатить посылку, переходить по ссылке из SMS не нужно. Проверить информацию об отправлении можно самостоятельно на официальном сайте Укрпочты или в приложении "Укрпочта 2.0".

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Также следует внимательно относиться к сайтам, которые просят ввести номер карты, срок ее действия и другие платежные данные. Даже если страница выглядит знакомой, не спешите делиться личной информацией.

Если реквизиты карты уже попали на подозрительный сайт, нужно немедленно обратиться в банк. Сотрудники финансового учреждения подскажут, как защитить счет и предотвратить списание средств.

В какую ловушку могут попасть пенсионеры

Стоит обращать внимание и на другие опасные сообщения, которые рассылают от имени Пенсионного фонда. Украинцев пугают потерей пенсий и льгот, а затем предлагают "выбрать свой трудовой стаж" и подписаться на Telegram-канал, который выдают за официальный. В ПФУ предупредили, что такие сообщения являются фейком, а ссылки в них могут вести на мошеннические сайты.

Также в Пенсионном фонде подчеркнули, что не отправляют гражданам личных сообщений в мессенджерах. Проверяйте информацию о пенсиях, субсидиях и льготах на официальном сайте ПФУ или его проверенных страницах в соцсетях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать, если мошенники списали деньги с банковской карты. Адвокат Татьяна Даниленко объяснила, при каких условиях банк должен возместить убытки клиенту и какие доказательства помогут добиться возврата средств. Если финансовое учреждение отказывает, можно подать жалобу в НБУ или обратиться в суд.

Также Новини.LIVE писали, что грозит за мошенничество с пенсионными выплатами. Во Львове мужчина получал пенсию по инвалидности по поддельной справке. За более чем три года ему выплатили 78 000 гривен, но после раскрытия аферы пришлось вернуть всю сумму и уплатить еще 51 000 гривен штрафа. Общие расходы превысили 129 000 гривен — значительно больше, чем незаконно полученная пенсия.