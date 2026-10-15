Затримка зарплати після звільнення: що робити працівнику

Жінка за комп'ютером. Фото: Pexels

Затримка або повна невиплата заробітної плати під час звільнення залишається одним із найпоширеніших порушень трудового законодавства в Україні. Згідно зі статтями 47 та 116 Кодексу законів про працю України (КЗпП), підприємство зобов'язане провести повний остаточний розрахунок із працівником безпосередньо в день його звільнення. Якщо роботодавець ігнорує цю вимогу, працівник має чіткі права для захисту своїх інтересів.

Про це розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Трудові відносини та факт відпрацьованого часу

До настання офіційної дати звільнення трудові відносини між сторонами тривають у повному обсязі. Заробітна плата за фактично відпрацьовані дні повинна нараховуватися та виплачуватися на загальних підставах. Сам факт майбутнього припинення договору не дає компанії права утримувати кошти, наприклад, за вересень, якщо працівника звільняють у жовтні.

Ключовим фактором для нарахування коштів є підтвердження фактичного виконання посадових обов'язків. Якщо працівник був відсутній на робочому місці, за цей період гроші не нараховуються. У таких ситуаціях юридичне значення має документ табель обліку робочого часу. Там зафіксовано чи був у працівника лікарняний, відпустка, простій чи або прогул.

Які документи необхідно вимагати від роботодавця

Першим кроком для з'ясування причин затримки є офіційна вимога надати кадрові та фінансові папери. Вони дозволять встановити підстави невиплати та сформувати доказову базу для контролюючих органів.

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Працівник має право звернутися до підприємства із запитом про надання копій наказів про прийняття та звільнення із зазначенням конкретних підстав, довідки про нараховану й виплачену заробітну плату за спірні місяці, а також розрахункового листка. Окрім цього, слід отримати копію табеля обліку робочого часу, письмові пояснення керівництва щодо причин відсутності нарахування коштів та повну інформацію про всі виплати, належні при припиненні трудового договору.

Першочергово увагу варто звернути на наказ про звільнення, табель та розрахунковий листок. Саме зіставивши ці дані, можна точно вирахувати суму боргу та встановити факт правопорушення.

Коли слід звертатись до Держпраці та суду

Вирішення конфлікту варто починати з досудового порядку. Для цього працівник складає та подає на ім'я керівника підприємства офіційну письмову заяву з вимогою виплатити борг та надати розрахункові документи. Документ обов'язково реєструється через канцелярію з отриманням вхідного номера або надсилається поштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Якщо роботодавець відмовляється надавати відповідь, ігнорує звернення або надані документи підтверджують безпідставну відмову у виплаті, наступним кроком є подання скарги до Державної служби України з питань праці. Під час перевірки інспектори аналізують не лише наказ про звільнення, а й первинну документацію про фактично відпрацьований час та проведені нарахування, що дає підстави для притягнення керівництва до відповідальності та примусового виплачення заборгованості.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому паперова трудова більше не обов'язкова. Підтвердити інформацію про попередню роботу можна іншим способом — через відомості з державного реєстру. Проте працівник, що влаштовується вперше, може вимагати ведення паперового документу.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи може відключення світла стати приводом для скорочення зарплати. Адже через тривалі обмеження енергопостачання деякі працівники прямо залежать від електроенергії, через що не можуть виконувати частину своїх обов'язків. Якщо простій офіційно оформлений і виник без вини працівника, за цей час мають заплатити щонайменше дві третини тарифної ставки або окладу.