Зарплата під час відключень світла: скільки мають платити працівнику

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: УНІАН

Відключення світла може застати дистанційного працівника посеред робочого дня. Якщо ноутбук розрядився, інтернет зник, а мобільний зв'язок працює з перебоями, складно виконувати робочі обов'язки. Відомо, чи можна через це втратити зарплату і як діяти українцям, які працюють з дому.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Скільки заплатять, якщо через відключення робота зупинилася

Для дистанційного працівника багато залежить від трудового договору. Там мають бути прописані режим роботи, забезпечення технікою, порядок зв'язку з роботодавцем та дії у разі технічних проблем. Якщо ж окремих умов у договорі немає, забезпечити працівника необхідними засобами для роботи повинен роботодавець. При цьому за дистанційну роботу мають заплатити у повному обсязі.

Складніше, коли через відключення людина справді втратила можливість працювати. Відсутність електроенергії може стати причиною для простою. Але самостійно оголосити його собі працівник не може. Рішення про це приймає лише роботодавець.

Якщо простій офіційно оформлений і виник без вини працівника, за цей час мають заплатити щонайменше дві третини тарифної ставки або окладу. Колективний договір може дозволяти більшу суму. При цьому під час простою людина трудові обов'язки не виконує.

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Якщо ж працівник самовільно припинив роботу і нічого не пояснив керівнику — це можна розцінити як невиконання трудових обов'язків, за яке не заплатять.

Чи можна перенести роботу на інший час

Уявімо, що електроенергії не було з 14:00 до 17:00, а після її появи керівник попросив працювати до 20:00. Чи правомірно це — залежить від умов договору. Дистанційний працівник зазвичай сам розподіляє робочий час, тож перенесення кількох робочих годин є цілком прийнятним.

Інша справа, коли після повного робочого дня людині додають ще кілька годин через попереднє відключення. Тоді це вже можна розцінювати, як надурочну роботу і за неї мають заплатити у подвійному розмірі годинної ставки. Замінити оплату відгулом законодавство не дозволяє.

Що робити одразу після відключення

Якщо світло та зв'язок зникли, краще одразу повідомити керівника. Можна вказати час відключення, стан мобільного інтернету, орієнтовний час відновлення електропостачання та можливість перейти в інше місце або перенести завдання. Так буде зрозуміло, що робота припинилася не з вашої вини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто під час війни може взяти відпустку без збереження зарплати. Працівники, які виїхали за кордон або отримали статус ВПО, можуть оформити неоплачувану відпустку до 90 календарних днів за наявності підтверджувальних документів. За домовленістю з роботодавцем її можна оформити і на довший строк.

Також Новини.LIVE писали про можливі зміни для українців, що працюють з дому. Працівник має дотримуватися погодженої адреси та робочого графіка, а за пошкодження чи втрату техніки роботодавця загрожує матеріальна відповідальність. Новий Трудовий кодекс також пропонує змінити коло працівників, які зможуть перейти на надомну роботу.