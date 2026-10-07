Зарплата во время отключений света: сколько должны платить работнику

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: УНИАН

Отключение электричества может застать удаленного работника в разгар рабочего дня. Если ноутбук разрядился, интернет пропал, а мобильная связь работает с перебоями, выполнять рабочие обязанности становится сложно. Известно, можно ли из-за этого лишиться зарплаты и как действовать украинцам, работающим из дома.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Сколько заплатят, если из-за отключений работа остановилась

Для удаленного работника многое зависит от трудового договора. В нем должны быть прописаны режим работы, обеспечение техникой, порядок связи с работодателем и действия в случае технических проблем. Если же отдельных условий в договоре нет, обеспечить работника необходимыми средствами для работы должен работодатель. При этом за удаленную работу должны заплатить в полном объеме.

Сложнее, когда из-за отключения человек действительно лишился возможности работать. Отсутствие электроэнергии может стать причиной простоя. Но самостоятельно объявить его себе работник не может. Решение об этом принимает только работодатель.

Если простой официально оформлен и возник не по вине работника, за это время должны выплатить не менее двух третей тарифной ставки или оклада. Коллективный договор может предусматривать более высокую сумму. При этом во время простоя человек не выполняет трудовые обязанности.

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Если же работник самовольно прекратил работу и ничего не объяснил руководителю — это можно расценить как неисполнение трудовых обязанностей, за которое не заплатят.

Можно ли перенести работу на другое время

Представим, что электричества не было с 14:00 до 17:00, а после его появления руководитель попросил работать до 20:00. Правомерно ли это — зависит от условий договора. Удаленный работник обычно сам распределяет рабочее время, поэтому перенос нескольких рабочих часов вполне допустим.

Другое дело, когда после полного рабочего дня человеку добавляют еще несколько часов из-за предыдущего отключения. Тогда это уже можно расценивать как сверхурочную работу и за нее должны заплатить в двойном размере почасовой ставки. Заменить оплату отгулом законодательство не позволяет.

Что делать сразу после отключения

Если свет и связь пропали, лучше сразу сообщить об этом руководителю. Можно указать время отключения, состояние мобильного интернета, ориентировочное время восстановления электроснабжения и возможность перейти в другое место или перенести задание. Так будет понятно, что работа прекратилась не по вашей вине.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто во время войны может взять отпуск без сохранения зарплаты. Работники, которые выехали за границу или получили статус ВПЛ, могут оформить неоплачиваемый отпуск на срок до 90 календарных дней при наличии подтверждающих документов. По договоренности с работодателем его можно оформить и на более длительный срок.

Также Новини.LIVE писали о возможных изменениях для украинцев, работающих из дома. Работник должен соблюдать согласованный адрес и рабочий график, а за повреждение или потерю техники работодателю грозит материальная ответственность. Новый Трудовой кодекс также предлагает изменить круг работников, которые смогут перейти на удаленную работу.