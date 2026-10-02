Неоплачиваемый отпуск на 90 дней: кто имеет право и как его оформить

Рига. Фото: Новини.LIVE

С приближением холодов и возможных российских атак на энергетическую инфраструктуру украинцы всё чаще задумываются о выезде за границу на зимний период. Во время военного положения для работников действуют специальные правила относительно отпусков без сохранения заработной платы. Для тех, кто выехал за границу или имеет статус ВПЛ, предусмотрена возможность получить до 90 календарных дней неоплачиваемого отпуска.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кому по закону положен отпуск на 90 дней, а кому — бессрочный.

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В каких случаях отпуск можно взять без ограничения срока

С 24 марта 2022 года действует Закон № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В соответствии с его положениями, по просьбе работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы на период действия военного положения без ограничения срока, предусмотренного общими правилами. Главным условием здесь является инициатива самого работника.

Работодатель не имеет права принуждать человека уходить в неоплачиваемый отпуск. В то же время такой отпуск в данном случае предоставляется по соглашению сторон. Соответственно, работодатель может и не согласиться на него.

Для некоторых предприятий существуют особенности

Работодатель может отказать в предоставлении такого отпуска. В частности, это касается работников критически важной инфраструктуры.

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Речь идет, среди прочего, о предприятиях и учреждениях в следующих сферах:

энергетики;

химической промышленности;

транспорта;

телекоммуникаций;

информационных технологий;

продовольственной отрасли;

банковской сферы;

коммунального хозяйства.

Таким образом, первый вариант неоплачиваемого отпуска не является безусловным правом работника. Для его оформления требуется согласие работодателя.

Почему для ВПЛ и граждан за рубежом действуют другие правила

В июле 2022 года законодательство было дополнено ещё одним видом отпуска без сохранения заработной платы. Если работник выехал за пределы территории Украины или получил статус внутренне перемещённого лица, работодатель по его заявлению должен предоставить такой отпуск.

В этом случае продолжительность определяет сам работник в заявлении, но она не может превышать 90 календарных дней.

Какие документы подтверждают право

Работник должен подтвердить обстоятельства, дающие право на такой отпуск.

В зависимости от ситуации это могут быть:

документ о получении статуса внутренне перемещенного лица;

документы, подтверждающие пересечение государственной границы;

документы о получении временной защиты за рубежом;

другие документы, подтверждающие соответствующее обстоятельство.

Принцип "военного" отпуска

Таким образом, во время военного положения фактически действуют два механизма оформления отпуска без сохранения заработной платы.

Отпуск по соглашению работника и работодателя. Его можно предоставлять без ограничения срока, предусмотренного обычными правилами, но работодатель не обязан соглашаться на него. Отпуск для работников, выехавших за границу или получивших статус ВПЛ. При наличии подтверждающих документов работодатель обязан предоставить его на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 90 календарных дней.

Время пребывания в таком отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

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