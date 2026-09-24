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Главная Экономика Видео в TikTok от руководителя: как работодателя оштрафовали на 20 000 долларов

Видео в TikTok от руководителя: как работодателя оштрафовали на 20 000 долларов

Ua ru
24 сентября 2026 18:05
Нарушение "права на отключение": какое решение принял австралийский суд
Статуя. Фото: Pexels

Казалось бы, видео, отправленное в TikTok руководителем после рабочего дня, может носить чисто развлекательный или дружеский характер. Однако в Австралии работодателей за это могут оштрафовать на немалую сумму. Там впервые провели судебную проверку так называемого "права на отключение" — закона, который позволяет работникам не оставаться на связи с работодателем в нерабочее время. Две бывшие стажерки одного из парикмахерских салонов обратились в Трибунал по трудовым вопросам, жалуясь на постоянные сообщения, звонки во время больничного и давление со стороны руководительницы.

Сайт Новини.LIVE выяснял ход судебного разбирательства и почему суд не полностью согласился с позицией стажерок, но обязал руководительницу выплатить штраф.

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TikTok в выходные и звонки родственникам во время больничного

По словам бывших стажерок, владелица салона регулярно беспокоила их в нерабочие дни, во время учебы, отпуска и даже болезни.

Одной из девушек руководительница часто присылала личные видео в TikTok и Snapchat, а также несрочные рабочие вопросы. Если девушка не отвечала, на следующий день её игнорировали. Также от неё требовали брать рабочий телефон на выходные без доплаты, от чего стажерка отказалась.

Вторая девушка заявила о регулярном психологическом давлении. Однажды, когда она находилась в больнице, руководительница неоднократно звонила ей, а впоследствии начала звонить её матери, чтобы узнать о состоянии здоровья девушки.

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Что решил суд

Австралийский закон не запрещает работодателю писать или звонить подчинённым после работы. Он гарантирует именно право работника не отвечать и не отслеживать рабочие каналы связи.

Ключевые выводы суда:

  1. Важен не сам факт отправки сообщений, а то, препятствовал ли работодатель работнику воспользоваться правом на игнорирование.
  2. Недовольство руководителя из-за отсутствия ответа создает давление. Но если за этим не последовали реальные дисциплинарные взыскания, это не считается нарушением.
  3. Поскольку девушки смогли отказаться отвечать или брать рабочий телефон без санкций или увольнения, их право на отключение не было ограничено.

Но штраф придется заплатить

Несмотря на то, что в части "права на отключение" стажеркам отказали, рассмотрение дела закончилось для работодательницы значительным штрафом. Суд удовлетворил остальные претензии девушек относительно систематических недоплат и обязал владелицу салона выплатить им в общей сложности 20 316 австралийских долларов, в которые вошли задолженности по зарплате, пенсионные взносы и проценты.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, при каких обстоятельствах работник может пожаловаться на работодателя в Гоструда. Лишение премий и бонусов в Украине больше не является личным делом работодателя. Если руководитель регулярно сокращает выплаты конкретному работнику без прозрачных оснований, такие действия могут квалифицироваться как экономический моббинг.

Также Новини.LIVE сообщали, кому государство готово выплачивать доплату после выхода из декрета. Ведь такая инициатива теперь может приносить семейному бюджету дополнительные 8–12 тысяч гривен ежемесячно. Программа финансовой поддержки "єЯсла" уже охватила тысячи украинских семей, покрывая расходы на детские сады, кружки и детские вещи.

суд работа Австралия штраф руководители
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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