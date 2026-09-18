Экономическое давление на работе: какие признаки моббинга со стороны работодателя

Люди за ноутбуками. Фото: УНИАН

Лишение премий и бонусов в Украине больше не является личным делом работодателя. Если руководитель регулярно сокращает выплаты конкретному сотруднику без обоснованных причин, такие действия могут квалифицироваться как экономический моббинг — с соответствующими правовыми последствиями для компании. Эксперты отмечают, что если денежные рычаги становятся инструментом унижения, наказания за собственную позицию или попыткой вытеснить человека из компании, это прямо указывает на признаки психологического и экономического давления.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как понять, что в отношении сотрудника применяется моббинг, и какие меры следует принять в первую очередь в случае его выявления.

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Признаки того, что вас преследуют

Законодательство четко квалифицирует моббинг как умышленные, систематические и повторяющиеся действия или бездействие, которые подрывают деловую репутацию работника, унижают его честь и достоинство и создают в коллективе враждебную или невыносимую атмосферу. Безосновательное лишение выплат является одним из самых распространенных проявлений такого поведения.

Тревожным сигналом становится сочетание финансовых санкций с неформальным давлением. Если сотрудника изолируют от рабочих процессов, блокируют ему доступ к обучению или карьерному росту и при этом постоянно лишают бонусов без внятных объяснений — это свидетельствует о целенаправленной травле, а не об оценке качества его работы.

"Так решил шеф" больше не работает

Каждый случай невыплаты денег требует подробных объяснений, поскольку автоматически приравнивать отмененную премию к моббингу невозможно. Ключевым фактором является наличие юридически обоснованных оснований во внутренних положениях компании и равное отношение работодателя ко всему персоналу.

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Если же руководитель применяет принцип "так я решил" исключительно к конкретному сотруднику, следует немедленно выяснить законность таких действий. Когда за лишением выплат стоит желание заставить человека написать заявление об увольнении по собственному желанию, такие шаги выходят за рамки трудового права и квалифицируются как экономический моббинг. В таких случаях работник имеет полное право обращаться в Государственную службу по вопросам труда.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о льготах для работников с инвалидностью. Ведь когда человек с инвалидностью устраивается на работу, лучше заранее знать, на что он может рассчитывать. Сколько дней отпуска будет в течение года, сколько времени можно взять за свой счет, можно ли договориться об удобном графике, попросить приспособить рабочее место или работать неполный день.

Также Новини.LIVE сообщали, кому государство доплатит за ранний выход из декрета на работу. Теперь такая инициатива может приносить семейному бюджету дополнительные 8–12 тысяч гривен ежемесячно от государства. Программа финансовой поддержки "єЯсла" уже охватила тысячи украинских семей, покрывая расходы на детские сады, кружки и детские вещи.