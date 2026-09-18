Економічний тиск на роботі: які ознаки мобінгу від роботодавця

Люди за ноутбуками. Фото: УНІАН

Позбавлення премій та бонусів в Україні більше не є особистою справою роботодавця. Якщо керівник регулярно урізає виплати конкретному працівнику без прозорих підстав, такі дії можуть кваліфікувати як економічний мобінг — із відповідними правовими наслідками для компанії.. Експерти зазначають, якщо грошові важелі стають інструментом приниження, покарання за власну позицію або спробою витіснити людину з компанії, це прямо вказує на ознаки психологічного та економічного тиску.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як зрозуміти, що до працівника застосовується мобінг і першочергові дії у разі його виявлення.

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Ознаки того, що вас цькують

Законодавство чітко кваліфікує мобінг як умисні, систематичні та повторювані дії чи бездіяльність, які руйнують ділову репутацію працівника, принижують його честь і гідність та створюють у колективі ворожу чи нестерпну атмосферу. Безпідставне позбавлення виплат є одним із найпоширеніших проявів такої поведінки.

Тривожним сигналом стає поєднання фінансових санкцій із неформальним тиском. Якщо співробітника ізолюють від робочих процесів, блокують йому доступ до навчання чи кар'єрного зростання і при цьому постійно позбавляють бонусів без виразних пояснень — це свідчить про цілеспрямовану травлю, а не про оцінку якості його роботи.

"Так вирішив шеф" більше не працює

Кожний випадок невиплати грошей вимагає детальних пояснень, оскільки автоматично прирівняти скасовану премію до мобінгу неможливо. Ключовим фактором є наявність юридично обґрунтованих підстав у внутрішніх положеннях компанії та рівне ставлення роботодавця до всього штату.

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Якщо ж керівник застосовує принцип "так я вирішив" виключно до конкретного працівника, варто негайно з'ясовувати законність таких дій. Коли за позбавленням виплат стоїть бажання примусити людину написати заяву про звільнення за власним бажанням, такі кроки виходять за межі трудового права й кваліфікуються як економічний мобінг. У таких випадок працівник має повне право звертатись до Державної служби з питань праці.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про пільги для працівників з інвалідністю. Адже коли людина з інвалідністю влаштовується на роботу, краще заздалегідь знати, на що вона може розраховувати. Скільки днів відпустки буде протягом року, скільки часу можна взяти за власний рахунок, чи можна домовитися про зручніший графік, попросити пристосувати робоче місце або працювати неповний день.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому держава доплатить за ранній вихід з декрету на роботу. Тепер така ініціатива тепер може приносити родинному бюджету додаткові 8-12 тисяч гривень щомісяця від держави. Програма фінансової підтримки "єЯсла" вже охопила тисячі українських сімей, покриваючи витрати на дитсадки, гуртки та дитячі речі.