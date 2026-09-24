Порушення "права на відключення": що вирішив австралійський суд

Статуя. Фото: Pexels

Здавалось би, надіслане відео в TikTok від керівника після робочого дня може нести суто розважальний або дружній характер. Проте в Австралії роботодавців за таке можуть оштрафувати на чималу суму штрафу. Там вперше провели судову перевірку так званого "права на відключення" — закону, який дозволяє працівникам не залишатися на зв'язку з роботодавцем у позаробочий час. Дві колишні стажерки одного з перукарських салонів звернулися до Трибуналу з трудових питань, скаржачись на постійні повідомлення, дзвінки під час лікарняного та тиск із боку керівниці.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про хід судової справи та чому суд не до кінця погодився з позицією стажерок, але змусив керівницю сплатити штраф.

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TikTok у вихідні та дзвінки родичам під час лікарняного

За словами колишніх стажерок, власниця салону регулярно турбувала їх у неробочі дні, під час навчання, відпустки та навіть хвороби.

Одній із дівчат керівниця часто надсилала приватні відео в TikTok та Snapchat, а також нетермінові робочі питання. Якщо дівчина не відповідала, наступного дня її ігнорували. Також від неї вимагали брати робочий телефон на вихідні без доплати, від чого стажерка відмовилася.

Друга дівчина заявила про регулярний психологічний тиск. Одноразово, коли вона перебувала в лікарні, керівниця неодноразово телефонувала їй, а згодом почала дзвонити її матері, аби дізнатися стан здоров'я дівчини.

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Що вирішив суд

Австралійський закон не забороняє роботодавцю писати чи телефонувати підлеглим після роботи. Він гарантує саме право працівника не відповідати та не відстежувати робочі канали зв'язку.

Ключові висновки суду:

Важливий не сам факт відправки повідомлень, а те, чи перешкоджав роботодавець працівникові скористатися правом на ігнорування. Незадоволення керівника через відсутність відповіді створює тиск. Але якщо за цим не настало реальних дисциплінарних покарань, це не вважається порушенням. Оскільки дівчата змогли відмовитися відповідати або брати робочий телефон без санкцій чи звільнення, їхнє право на відключення не було обмежене.

Але штраф доведеться заплатити

Попри те, що в частині "права на відключення" стажеркам відмовили, розгляд справи закінчився для роботодавиці значним штрафом. Суд задовольнив інші претензії дівчат щодо систематичних недоплат і зобов'язав власницю салону виплатити їм загалом 20 316 австралійських доларів, куди увійшли заборгованості по зарплаті, пенсійні внески та відсотки.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за яких обставин працівник може поскаржитись на роботодавця у Держпраці. Позбавлення премій та бонусів в Україні більше не є особистою справою роботодавця. Якщо керівник регулярно урізає виплати конкретному працівнику без прозорих підстав, такі дії можуть кваліфікувати як економічний мобінг.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому держава готова доплатити після виходу з декрету. Адже така ініціатива тепер може приносити родинному бюджету додаткові 8-12 тисяч гривень щомісяця. Програма фінансової підтримки "єЯсла" вже охопила тисячі українських сімей, покриваючи витрати на дитсадки, гуртки та дитячі речі.