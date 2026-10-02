Неоплачувана відпустка на 90 днів: хто має право та як оформити

Рига. Фото: Новини.LIVE

З наближенням холодів і можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру, українці все частіше задумуються про виїзд за кордон на зимовий період. Під час воєнного стану для працівників діють спеціальні правила щодо відпусток без збереження заробітної плати. Для тих, хто виїхали за кордон або мають статус ВПО, передбачена можливість отримати до 90 календарних днів неоплачуваної відпустки.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, кому законом належить відпустка у 90 днів, а кому — безтермінова.

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У яких випадках відпустку можна взяти без обмеження строку

З 24 березня 2022 року діє Закон № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Відповідно до його положень, на прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану без обмеження строку, передбаченого загальними правилами. Головною умовою тут є ініціатива самого працівника.

Роботодавець не має права примушувати людину йти в неоплачувану відпустку. Водночас така відпустка у цьому випадку надається за згодою сторін. Відповідно роботодавець може і не погодитися на неї.

Для деяких підприємств є особливості

Відмовити у наданні такої відпустки роботодавець може. Зокрема, це стосується працівників критичної інфраструктури.

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Йдеться, серед іншого, про підприємства та установи у сферах:

енергетики;

хімічної промисловості;

транспорту;

телекомунікацій;

інформаційних технологій;

продовольства;

банківської сфери;

комунального господарства.

Отже, перший варіант неоплачуваної відпустки не є безумовним правом працівника. Для її оформлення потрібна згода роботодавця.

Чому для ВПО та громадян за кордоном діють інші правила

У липні 2022 року законодавство доповнили ще одним видом відпустки без збереження заробітної плати. Якщо працівник виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, роботодавець за його заявою має надати таку відпустку.

У цьому випадку тривалість визначає сам працівник у заяві, але вона не може перевищувати 90 календарних днів.

Які документи підтверджують право

Працівник має підтвердити обставини, які дають право на таку відпустку.

Залежно від ситуації це можуть бути:

документ про набуття статусу внутрішньо переміщеної особи;

документи, що підтверджують перетин державного кордону;

документи про отримання тимчасового захисту за кордоном;

інші документи, які підтверджують відповідну обставину.

Принцип "воєнної" відпустки

Таким чином, під час воєнного стану фактично діють два механізми оформлення відпустки без збереження заробітної плати.

Відпустка за згодою працівника та роботодавця. Її можна надавати без обмеження строку, передбаченого звичайними правилами, але роботодавець не зобов'язаний погоджуватися на неї. Відпустка для працівників, які виїхали за кордон або набули статусу ВПО. За наявності підтверджувальних документів роботодавець зобов'язаний надати її на строк, зазначений у заяві, але максимум на 90 календарних днів.

Час перебування у такій відпустці не зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку.

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