Штрафы за нелегальных работников: что грозит работодателям в 2026 году

Сотрудники в офисе. Фото: Magnific

Если работник выходит на работу и получает деньги, но официально не оформлен, то для работодателя такая ситуация может обернуться сразу несколькими штрафами. Во время проверки налоговики обращают внимание не только на оформление работников, но и на зарплату, налоги и отчетность. Поэтому одна проблема может повлечь за собой несколько различных последствий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Что фиксирует ГНС во время проверки

В ходе документальной или фактической проверки налоговики могут проверять оформление трудовых отношений, выплату доходов работникам, начисление и уплату НДФЛ и военного сбора, а также соответствующую налоговую информацию. Если выявлены нарушения трудового законодательства, ГНС фиксирует их в акте проверки и передает копию материалов в органы Гоструда.

В то же время налоговая может применить санкции за нарушение налогового законодательства, если в ходе проверки установлено неначисление, неудержание или неуплата налогов с выплаченного дохода.

Какие штрафы предусмотрены за неоформленного работника

В 2026 году за допуск человека к работе без оформления трудового договора штраф для большинства работодателей составляет 86 470 гривен за каждого такого работника. Это 10 минимальных зарплат.

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Для плательщиков единого налога первой–третьей групп действуют отдельные правила. Если такое нарушение выявлено впервые, применяется предупреждение. За повторное нарушение в течение двух лет штраф составляет 259 410 гривен за каждого работника.

Отдельно начисляется налоговый штраф

К трудовому нарушению может добавиться налоговое. Например, человек работал без официального оформления, получал деньги, а работодатель при этом не начислял и не перечислял в бюджет необходимые суммы НДФЛ и военного сбора.

При таких обстоятельствах ГНС может наложить штраф по статье 125-1 Налогового кодекса. Его размер зависит от ситуации:

10 % от суммы налога — за обычное нарушение;

25% — если нарушение признано умышленным;

50% — если умышленное нарушение повторилось в течение 1095 дней;

75% — за третье и последующие умышленные нарушения в течение этого периода.

Например, если из-за нарушения в бюджет должен был поступить НДФЛ в размере 100 000 гривен, штраф по базовой ставке составит 10 000 гривен. Кроме того:

за умышленное нарушение — 25 000 гривен;

за повторное умышленное нарушение — 50 000 гривен;

за третье и последующие — 75 000 гривен.

Ошибки в отчетности тоже могут стоить денег

Есть еще один аспект, о котором работодатели часто вспоминают уже после проверки. ГНС проверяет информацию о работниках и их доходах. Если в отчетности есть ошибки, неполные или недостоверные сведения, за это также предусмотрена ответственность.

Поэтому работодателю следует следить не только за тем, чтобы работник был оформлен, но и за тем, чтобы в отчетности правильно указывались:

данные о работнике;

сумма выплаченного дохода;

начисленные и удержанные налоги;

информация, которую необходимо передать в Государственную налоговую службу.

Как могут наказать должностных лиц

Финансовая санкция для предприятия или ФЛП может сочетаться с административной ответственностью должностного лица. Например, за нарушение правил удержания и перечисления НДФЛ, а также за несообщение о доходах граждан грозит предупреждение или штраф от 2 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение в течение года санкция составляет от 3 до 5 необлагаемых минимумов.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться правила начисления зарплат. Новый Трудовой кодекс предлагает по-новому определять минимальную заработную плату и отдельно учитывать доплаты, премии и другие выплаты. Работникам также хотят предоставлять больше информации о налогах и отчислениях, а работодателей обязать четче прописывать систему оплаты труда.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда лишение премии может иметь признаки моббинга. Систематическое урезание бонусов в сочетании с давлением, изоляцией от рабочих процессов или препятствиями для карьерного роста может свидетельствовать о травли работника. Если выплаты отменяют без обоснованных причин и таким образом пытаются заставить человека уволиться, работник может обратиться в Гоструда.