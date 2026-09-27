Штрафы за нелегальных работников: что грозит работодателям в 2026 году

Работодателям грозят штрафы: сколько "стоит" неоформленный работник
Если работник выходит на работу и получает деньги, но официально не оформлен, то для работодателя такая ситуация может обернуться сразу несколькими штрафами. Во время проверки налоговики обращают внимание не только на оформление работников, но и на зарплату, налоги и отчетность. Поэтому одна проблема может повлечь за собой несколько различных последствий.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Что фиксирует ГНС во время проверки
В ходе документальной или фактической проверки налоговики могут проверять оформление трудовых отношений, выплату доходов работникам, начисление и уплату НДФЛ и военного сбора, а также соответствующую налоговую информацию. Если выявлены нарушения трудового законодательства, ГНС фиксирует их в акте проверки и передает копию материалов в органы Гоструда.
В то же время налоговая может применить санкции за нарушение налогового законодательства, если в ходе проверки установлено неначисление, неудержание или неуплата налогов с выплаченного дохода.
Какие штрафы предусмотрены за неоформленного работника
В 2026 году за допуск человека к работе без оформления трудового договора штраф для большинства работодателей составляет 86 470 гривен за каждого такого работника. Это 10 минимальных зарплат.
Для плательщиков единого налога первой–третьей групп действуют отдельные правила. Если такое нарушение выявлено впервые, применяется предупреждение. За повторное нарушение в течение двух лет штраф составляет 259 410 гривен за каждого работника.
Отдельно начисляется налоговый штраф
К трудовому нарушению может добавиться налоговое. Например, человек работал без официального оформления, получал деньги, а работодатель при этом не начислял и не перечислял в бюджет необходимые суммы НДФЛ и военного сбора.
При таких обстоятельствах ГНС может наложить штраф по статье 125-1 Налогового кодекса. Его размер зависит от ситуации:
- 10 % от суммы налога — за обычное нарушение;
- 25% — если нарушение признано умышленным;
- 50% — если умышленное нарушение повторилось в течение 1095 дней;
- 75% — за третье и последующие умышленные нарушения в течение этого периода.
Например, если из-за нарушения в бюджет должен был поступить НДФЛ в размере 100 000 гривен, штраф по базовой ставке составит 10 000 гривен. Кроме того:
- за умышленное нарушение — 25 000 гривен;
- за повторное умышленное нарушение — 50 000 гривен;
- за третье и последующие — 75 000 гривен.
Ошибки в отчетности тоже могут стоить денег
Есть еще один аспект, о котором работодатели часто вспоминают уже после проверки. ГНС проверяет информацию о работниках и их доходах. Если в отчетности есть ошибки, неполные или недостоверные сведения, за это также предусмотрена ответственность.
Поэтому работодателю следует следить не только за тем, чтобы работник был оформлен, но и за тем, чтобы в отчетности правильно указывались:
- данные о работнике;
- сумма выплаченного дохода;
- начисленные и удержанные налоги;
- информация, которую необходимо передать в Государственную налоговую службу.
Как могут наказать должностных лиц
Финансовая санкция для предприятия или ФЛП может сочетаться с административной ответственностью должностного лица. Например, за нарушение правил удержания и перечисления НДФЛ, а также за несообщение о доходах граждан грозит предупреждение или штраф от 2 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан.
За повторное нарушение в течение года санкция составляет от 3 до 5 необлагаемых минимумов.
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Также Новини.LIVE рассказывали, когда лишение премии может иметь признаки моббинга. Систематическое урезание бонусов в сочетании с давлением, изоляцией от рабочих процессов или препятствиями для карьерного роста может свидетельствовать о травли работника. Если выплаты отменяют без обоснованных причин и таким образом пытаются заставить человека уволиться, работник может обратиться в Гоструда.