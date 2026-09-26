Новые правила для тех, кто работает из дома: какие изменения ждут сотрудников

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Magnific

Работа из дома сегодня уже стала привычным делом для многих украинцев. Но у надомной работы есть свои требования: необходимо соблюдать согласованное место и рабочее время, нести ответственность за имущество работодателя и выполнять свои обязанности так же, как и в офисе. Проект нового Трудового кодекса предлагает более четко прописать эти правила и ответственность работника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Работа на дому станет отдельным видом трудового договора

Согласно действующему КЗоТ, надомная работа считается формой организации труда. Человек работает дома или в другом месте, но не в помещении работодателя. В свою очередь, новый проект предлагает сделать такую работу отдельным видом трудового договора.

Где придется работать

Одним из главных требований станет конкретное рабочее место. Его работник согласовывает с работодателем и в дальнейшем самостоятельно менять адрес не сможет. Если работать по указанному адресу стало невозможно по уважительным причинам, место можно изменить, но работодателя нужно заранее уведомить.

Именно это отличает работу на дому от удаленной. У удаленного работника выбор места работы значительно шире. При этом переход на формат работы на дому не должен влиять на зарплату или трудовые права.

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Как пользоваться рабочей техникой

На этот момент работникам стоит обратить особое внимание. Работодатель обеспечивает надомного работника необходимым оборудованием, материалами и инструментами. Если технику повредили, уничтожили или не вернули, работника могут обязать возместить стоимость.

Новый проект позволяет предусмотреть полную материальную ответственность в договоре с работником. Поэтому работодателю важно зафиксировать:

что именно он передал работнику;

в каком состоянии находилась техника;

сколько она стоит;

как ею можно пользоваться;

когда и как ее нужно вернуть;

за что отвечает работник.

Правила рабочего времени

Определенные правила будут действовать и в отношении рабочего времени. Надомный работник не может работать, когда захочет. Если в договоре не оговорено иное, необходимо работать по тому же графику, что и другие работники предприятия. Но не больше времени, чем установлено законом.

Каких работников ждут изменения

Сейчас надомную работу могут вводить для более широкого круга работников. Среди них — беременные женщины, работники с детьми до трех лет, те, кто ухаживает за больным ребенком, работники с двумя или более детьми до 15 лет, работники с ребенком с инвалидностью, а также отдельные категории родителей и опекунов.

Проект предлагает сузить этот перечень. По заявлению удаленную работу смогут вводить только для беременных работниц, работников с ребенком до полутора лет или ребенком с инвалидностью.

Особые правила во время войны и чрезвычайных ситуаций

Действующий Кодекс трудового законодательства позволяет работодателю ввести удаленную работу при угрозе эпидемии или пандемии, вооруженной агрессии или чрезвычайной ситуации. Новый проект также оставляет такую возможность.

Поэтому если из-за войны обычное рабочее место становится недоступным, предприятие может продолжить работу в другом формате.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы смогут игнорировать рабочие звонки после окончания рабочего дня. В проекте нового Гражданского кодекса предлагается закрепить право на информационное спокойствие, касающееся рабочих сообщений и звонков в нерабочее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли работодатели пренебрегать безопасностью работников во время воздушной тревоги. Если человек находится в укрытии, опоздание или отсутствие на работе не могут стать причиной для наказания. За требование оставаться на рабочем месте во время тревоги работодателю может грозить административная или уголовная ответственность.