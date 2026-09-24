Рабочие звонки в выходные: что предлагают изменить в Гражданском кодексе

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Украинцам могут предоставить больше возможностей не думать о работе после окончания рабочего дня. В проекте нового Гражданского кодекса предлагается урегулировать так называемое право на информационное спокойствие.

Сайт Новини.LIVE выяснял, что именно может измениться для работников и будет ли это означать запрет на рабочие звонки в выходные дни.

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Что хотят изменить для работников

В новом проекте Гражданского кодекса Украины предлагается закрепить право человека не участвовать в рабочей коммуникации в то время, когда он официально не работает.

Об этом 23 сентября заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время презентации нового Гражданского кодекса. По его словам, речь идет о возможности не отвечать на рабочие звонки и сообщения в выходные или другое нерабочее время. Такое положение получило название "право на информационное спокойствие".

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Руководство не сможет беспокоить в свободное время

По словам Стефанчука, предлагаемая норма должна касаться именно рабочей коммуникации вне времени выполнения работником своих обязанностей.

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То есть в период законного выходного или нерабочего времени человек не должен будет быть обязан поддерживать рабочую связь только из-за того, что ему звонят или пишут коллеги или руководство. Председатель парламента назвал возможность оставаться вне рабочих контактов в свободное время важным признаком современного правопорядка.

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На стадии предложения

Сейчас речь идет именно о положении проекта нового Гражданского кодекса, а не о норме, которая уже вступила в силу. На сегодняшний день не стоит воспринимать это заявление как уже введенный законодательный запрет на рабочие звонки. Окончательные правила будут зависеть от дальнейшего прохождения и принятия соответствующего документа.

В то же время действующее трудовое законодательство уже определяет правила работы в выходные дни и предусматривает исключительные случаи, когда работника могут привлечь к работе.

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Что еще предусматривает новый Гражданский кодекс

Информационное право на неприкосновенность — не единственное нововведение, о котором говорили во время презентации. В проекте также предлагается закрепить право на забвение для непубличных лиц. По словам Стефанчука, оно должно касаться ситуаций, когда человек допустил ошибку в детстве, но не должен из-за этого всю жизнь выслушивать упреки со стороны общества.

Отдельные положения проекта касаются современных способов коммуникации, в частности:

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мессенджеров;

сайтов;

аудио- и видеосвязи;

а также вопросов, связанных с искусственным интеллектом.

Таким образом, предлагаемые изменения призваны урегулировать не только традиционные гражданские отношения, но и ряд вопросов, возникших в связи с современными технологиями и цифровой коммуникацией.

С чем еще стоит ознакомиться

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