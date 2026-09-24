Робочі дзвінки у вихідні: що пропонують змінити в Цивільному кодексі

Дівчина розмовляє телефоном. Фото: Pexels

Українцям можуть дати більше можливостей не думати про роботу після завершення робочого дня. У проєкті нового Цивільного кодексу пропонують врегулювати так зване право на інформаційний спокій.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що саме може змінитися для працівників і чи означатиме це заборону на робочі дзвінки у вихідні.

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Що хочуть змінити для працівників

У новому проєкті Цивільного кодексу України пропонують закріпити право людини не брати участі в робочій комунікації у час, коли вона офіційно не працює.

Про це 23 вересня заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час презентації нового Цивільного кодексу. За його словами, йдеться про можливість не відповідати на робочі дзвінки та повідомлення у вихідний або інший неробочий час. Таке положення отримало назву "право на інформаційний спокій".

Керівництво не зможе турбувати у вільний час

За словами Стефанчука, запропонована норма має стосуватися саме робочої комунікації поза часом виконання працівником своїх обов'язків.

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Тобто у період законного вихідного або неробочого часу людина не повинна буде бути зобов'язана підтримувати робочий зв'язок лише через те, що їй телефонують чи пишуть колеги або керівництво. Голова парламенту назвав можливість залишатися поза робочими контактами у вільний час важливою ознакою сучасного правопорядку.

На стадії пропозиції

Зараз поки йдеться саме про положення проєкту нового Цивільного кодексу, а не про норму, яка вже набула чинності. Станом на сьогодні не варто сприймати заяву як уже запроваджену законодавчу заборону на робочі дзвінки. Остаточні правила залежатимуть від подальшого проходження та ухвалення відповідного документа.

Водночас чинне трудове законодавство вже визначає правила щодо роботи у вихідні дні та передбачає виняткові випадки, коли працівника можуть залучити до роботи.

Що ще передбачає новий Цивільний кодекс

Інформаційний спокій — не єдина новація, про яку говорили під час презентації. У проєкті також пропонують закріпити право на забуття для непублічних осіб. За словами Стефанчука, воно має стосуватися ситуацій, коли людина припустилася помилки в дитинстві, але не повинна через це все життя слухати докори з боку суспільства.

Окремі положення проєкта стосуються сучасних способів комунікації, зокрема:

месенджерів;

сайтів;

аудіо- та відеозв'язку;

а також питань, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Таким чином, запропоновані зміни мають врегулювати не лише традиційні цивільні відносини, а й низку питань, які виникли через сучасні технології та цифрову комунікацію.

З чим ще варто ознайомитись

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