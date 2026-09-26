Нові правила для тих, хто працює з дому: які зміни чекають працівників

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Magnific

Працювати з дому сьогодні вже стало звичною справою для багатьох українців. Але у надомної роботи є свої вимоги: потрібно дотримуватися погодженого місця та робочого часу, відповідати за майно роботодавця й виконувати свої обов’язки так само, як і в офісі. Проєкт нового Трудового кодексу пропонує чіткіше прописати ці правила та відповідальність працівника.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією Інспекцї з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Надомна робота буде окремим видом трудового договору

За чинним КЗпП надомна робота вважається формою організації праці. Людина працює вдома або в іншому місці, але не в приміщенні роботодавця. Натомість новий проєкт пропонує зробити надомну роботу окремим видом трудового договору.

Де доведеться працювати

Однією з головних вимог стане конкретне робоче місце. Його працівник погоджує з роботодавцем і надалі самостійно змінювати адресу не зможе. Якщо працювати за визначеною адресою стало неможливо з поважних причин, місце можна змінити, але роботодавця потрібно завчасно повідомити.

Саме це відрізняє надомну роботу від дистанційної. Для дистанційного працівника вибір місця роботи значно ширший. При цьому перехід на надомний формат не повинен впливати на зарплату чи трудові права.

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Як користуватися робочою технікою

На цей момент працівникам варто звернути особливу увагу. Роботодавець забезпечує надомного працівника необхідним обладнанням, матеріалами та інструментами. Якщо техніку пошкодили, знищили або не повернули, працівника можуть змусити відшкодувати вартість.

Новий проєкт дозволяє передбачити повну матеріальну відповідальність у договорі з працівником. Тому роботодавцю важливо зафіксувати:

що саме він передав працівнику;

у якому стані була техніка;

скільки вона коштує;

як нею можна користуватися;

коли і як її потрібно повернути;

за що працівник відповідає.

Правила робочого часу

Певні правила діятимуть і щодо робочого часу. Надомний працівник не може працювати, коли захоче. Якщо в договорі не записали інакше, необхідно працювати за тим самим графіком, що й інші працівники підприємства. Але не більше часу, ніж встановлено за законом.

Яких працівників чекають зміни

Зараз надомну роботу можуть запроваджувати для ширшого кола працівників. Серед них — вагітні жінки, працівники з дітьми до трьох років, ті, хто доглядає за хворою дитиною, працівники з двома або більше дітьми до 15 років, працівники з дитиною з інвалідністю, а також окремі категорії батьків та опікунів.

Проєкт пропонує звузити цей перелік. За заявою надомну роботу зможуть запроваджувати лише для вагітних працівниць, працівників із дитиною до півтора року або дитиною з інвалідністю.

Окремі правила під час війни та надзвичайних ситуацій

Чинний КЗпП дозволяє роботодавцю запровадити надомну роботу при загрозі епідемії чи пандемії, збройної агресії або надзвичайної ситуації. Новий проєкт також залишає таку можливість.

Тож якщо через війну звичайне робоче місце стає недоступним, підприємство може продовжити роботу в іншому форматі.

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Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть роботодавці нехтувати безпекою працівників під час повітряної тривоги. Якщо людина перебуває в укритті, запізнення чи відсутність на роботі не можуть стати причиною для покарання. За вимогу залишатися на робочому місці у тривогу роботодавцю може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.