Трудова книжка при працевлаштуванні: чи обов’язково її подавати

Чоловік і жінка. Фото: Pexels

Під час офіційного працевлаштування українцю не обов'язково тепер мати із собою паперову трудову книжку. Підтвердити інформацію про попередню роботу можна іншим способом — через відомості з державного реєстру. Водночас для тих, хто влаштовується на роботу вперше, правила відрізняються.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що обов'язково необхідно надати роботодавцю перед працевлаштуванням.

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Які документи потрібні для працевлаштування

Як зазначають фахівці, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник при укладенні трудового договору подає першочергово документ, що посвідчує особу.

Щодо підтвердження трудової діяльності, є два варіанти:

Паперова трудова книжка, якщо вона є у працівника. Відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Сама відсутність паперової трудової книжки не повинна перешкоджати оформленню на роботу.

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Як отримати дані з реєстру

Працівник може замість паперової книжки надати інформацію про свою трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб. Отримати документ можна як онлайн, так і особисто прийти до відділення Пенсійного фонду.

Для тих, хто хоче отримати електронний документ, достатньо:

Відкрити веб-портал "Дія". Авторизуватись. Зайти у розділ "Послуги". Обрати "Витяг з реєстру застрахованих осіб". Замовити і протягом 10 хвилин витяг можна буде згенерувати у PDF-файл.

Що робити тим, хто працевлаштовується вперше

Для людини, яка вперше починає трудову діяльність, передбачена можливість заведення трудової книжки. Працівник у такому випадку має повне право вимагати заведення трудової і її ведення від відділу кадрів.

У деяких випадках потрібні додаткові документи

Перелік документів не обмежується посвідченням особи та підтвердженням трудової діяльності.

Залежно від конкретної роботи, роботодавець може вимагати також документи, що підтверджують:

освіту;

спеціальність;

кваліфікацію;

стан здоров’я;

наявність відповідного військово-облікового документа (для чоловіків).

В окремих випадках можуть бути потрібні й інші документи, якщо їх подання передбачене законодавством.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, навіщо потрібно оцифровувати трудову книжку. Насамперед це стосується періодів роботи до 1 січня 2004 року, адже дані про пізніший стаж уже автоматично зберігаються в Реєстрі застрахованих осіб. Якщо не зробити це, то під час оформлення пенсійних виплат людині доведеться особисто прийти до відділення Пенсійного фонду та надати оригінал документа для підтвердження трудового стажу.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати трудовий стаж по догляду за дитиною. Українцям, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, іноді можуть зарахувати до нього періоди без офіційного працевлаштування. Йдеться про догляд за дитиною до трьох років, але важливо, коли саме це було.