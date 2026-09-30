Працевлаштування у 2026 році: які вакансії доступні для кандидатів у декретній відпустці

Жінка за ноутбуком. Фото: Pexels

Український ринок праці продовжує шукати нові способи залучення працівників через дефіцит кадрів. Компанії поступово розширюють коло кандидатів, готових працювати навіть за нестандартних умов. У деяких професіях кількість вакансій для людей у декретній відпустці за рік зросла у кілька разів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто та на які вакансії найбільше відгукувались.

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На яких посадах побільшало вакансій

Найпомітніше за рік змінилася ситуація для копірайтерів. У серпні роботодавці розмістили майже у п'ять разів більше вакансій для кандидатів у декреті, ніж роком раніше. Середня зарплата за такими пропозиціями становить 22 тисячі гривень.

Ще більш ніж утричі збільшилася кількість вакансій для комплектувальників. Середня медіанна зарплата за цією професією сягнула 27 тисяч гривень.

Помітне зростання також зафіксували серед пропозицій для:

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охоронців — медіанна зарплата 27 тисяч гривень;

нянь — 18 тисяч гривень;

кур'єрів — 37,5 тисяч гривень.

Остання професія належить до категорії логістики, складу та доставки.

Де ще зросла кількість пропозицій

Активніше роботодавці почали шукати кандидатів у декреті й у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупівель. Найбільше змінилася кількість пропозицій для пекарів — на 62%. Медіанна зарплата за цією посадою становила 33 тисячі гривень.

Для продавців кількість таких вакансій збільшилася на 56%, а медіанна зарплата становить 28 тисяч гривень. Для касирів показник зріс на 53% — до 27 тисяч гривень.

Які зарплати зросли найбільше

Зміни торкнулися не лише кількості вакансій. За рік роботодавці також збільшили середні зарплати за низкою посад, доступних кандидатам у декреті. Найбільший приріст зафіксували для мерчендайзерів — їхня медіанна зарплата зросла майже в чотири рази та досягла 17 тисяч гривень.

Для більшості інших професій, представлених у дослідженні, зростання зарплат за рік становило від 10% до 30%.

Динаміка вакансій свідчить про те, що роботодавці розширюють коло потенційних працівників. Найбільше таких пропозицій з'являється у сферах логістики, роздрібної торгівлі та інших галузях, де компанії відчувають потребу в додаткових кадрах.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на скільки зростуть зарплати в сусідній Польщі у 2027 році. З 1 січня підвищать мінімальну заробітну плату та погодинну ставку. Мінімалка становитиме 4 950 злотих брутто, а мінімальна погодинна оплата — 32,30 злотих.

Також Новини.LIVE повідомляли, за які обов'язки роботодавець має вам заплатити подвоєний оклад. Коли начальник просить вийти на роботу у вихідний або ж відправляє у відрядження у вихідний день, перша думка: "Мені за це мають заплатити подвійно". Але на практиці все працює дещо інакше.