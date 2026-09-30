Трудоустройство в 2026 году: какие вакансии доступны для кандидатов, находящихся в декретном отпуске

Женщина за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинский рынок труда продолжает искать новые способы привлечения сотрудников из-за дефицита кадров. Компании постепенно расширяют круг кандидатов, готовых работать даже в нестандартных условиях. В некоторых профессиях количество вакансий для людей, находящихся в декретном отпуске, за год выросло в несколько раз.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто и на какие вакансии чаще всего откликался.

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На каких должностях стало больше вакансий

Наиболее заметно за год изменилась ситуация для копирайтеров. В августе работодатели разместили почти в пять раз больше вакансий для кандидатов в декрете, чем годом ранее. Средняя зарплата по таким предложениям составляет 22 тысячи гривен.

Еще более чем в три раза увеличилось количество вакансий для комплектовщиков. Средняя медианная зарплата по этой профессии достигла 27 тысяч гривен.

Заметный рост также зафиксирован среди предложений для:

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охранников — медианная зарплата 27 тысяч гривен;

нянь — 18 тысяч гривен;

курьеров — 37,5 тысяч гривен.

Последняя профессия относится к категории логистики, склада и доставки.

Где еще выросло количество вакансий

Работодатели стали более активно искать кандидатов, находящихся в декрете, а также в сфере розничной торговли, продаж и закупок. Больше всего изменилось количество вакансий для пекарей — на 62%. Медианная зарплата на этой должности составила 33 тысячи гривен.

Для продавцов количество таких вакансий увеличилось на 56%, а медианная зарплата составляет 28 тысяч гривен. Для кассиров показатель вырос на 53% — до 27 тысяч гривен.

Какие зарплаты выросли больше всего

Изменения коснулись не только количества вакансий. За год работодатели также увеличили средние зарплаты по ряду должностей, доступных кандидатам, находящимся в декрете. Наибольший рост зафиксирован у мерчендайзеров — их медианная зарплата выросла почти в четыре раза и достигла 17 тысяч гривен.

Для большинства других профессий, представленных в исследовании, рост зарплат за год составил от 10% до 30%.

Динамика вакансий свидетельствует о том, что работодатели расширяют круг потенциальных сотрудников. Больше всего таких предложений появляется в сферах логистики, розничной торговли и других отраслях, где компании испытывают потребность в дополнительных кадрах.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, насколько вырастут зарплаты в соседней Польше в 2027 году. С 1 января будут повышены минимальная заработная плата и почасовая ставка. Минимальная заработная плата составит 4 950 злотых брутто, а минимальная почасовая оплата — 32,30 злотых.

Также Новини.LIVE сообщали, за какие обязанности работодатель должен вам заплатить двойной оклад. Когда начальник просит выйти на работу в выходной или отправляет в командировку в выходной день, первая мысль: "Мне за это должны заплатить вдвое больше". Но на практике все обстоит несколько иначе.