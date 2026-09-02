Поиск работы во время войны: на какие условия соглашаются соискатели

Женщина работает в типографии. Фото: УНИАН

Работодатели отмечают нетипичную ситуацию на украинском рынке труда. Компании всё чаще сталкиваются с отказами со стороны кандидатов, даже если предлагают зарплату на уровень выше рыночной. Кандидаты объясняют такое решение нежеланием работать в условиях чрезмерной нагрузки, повышенного стресса или токсичных требований, которые обычно сопутствуют сверхвысоким доходам. Частой причиной отказа от предложений становится стремление сохранить внутренний ресурс.

Сайт Новини.LIVE выяснял, каковы новые приоритеты работников украинского рынка.

Реклама

Почему кандидаты массово отказываются от работы с бронированием

По словам экспертов, сейчас многие работники изменили свое отношение к официальному бронированию от мобилизации. Часть специалистов сознательно отказывается от этого статуса. Они видят в этом привязанность к одному работодателю и ограничение собственной мобильности. Вместо этого решающими аргументами при выборе места работы становятся возможность удаленной работы, наличие гибкого графика и четкая организация внутренних процессов в команде.

Новый подход специалистов к выбору работы

Годы полномасштабной войны заставили украинцев кардинально пересмотреть свои ориентиры в карьере. Финансовый фактор и наличие брони больше не являются гарантией быстрого заполнения вакансий. Кандидаты массово отказываются от предложений с высокими окладами в пользу психологического комфорта, предсказуемости и личной безопасности. На первый план для кандидатов вышли сохранение баланса между работой и личной жизнью (work-life balance), прозрачность правил в компании и реалистичный объем задач.

Новые вызовы для работодателей

Изменение в поведении соискателей заставляет работодателей срочно менять свои подходы к найму. Для удержания и привлечения квалифицированных кадров предприятиям уже недостаточно просто предлагать конкурентоспособную заработную плату.

Читайте также:

От руководителей предприятий рынок теперь требует:

Создания здоровой рабочей среды. Обеспечения поддержки персонала. Создание условий и возможностей для карьерного роста. Стабильных условий труда.

Эксперты прогнозируют, что уже этой осенью борьба за опытных специалистов только обострится, а выиграют в ней те компании, которые смогут обеспечить сотрудникам чувство безопасности и баланса.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об изменениях на рынке труда из-за массового оттока молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Обновление правил выезда для молодых людей существенно изменило рынок труда. Эксперты только подчеркивают, что молодые люди массово покидают рынок, а компании вынуждены повышать стартовые оклады оставшейся молодежи до уровня опытных специалистов.

Также Новини.LIVE сообщали, где украинцам готовы платить зарплату в размере 80 000 гривен. В Украине продолжает расти спрос на удаленную форму работы, а вместе с ним — и зарплаты по таким вакансиям. Здесь уровень доходов уже существенно зависит от сферы деятельности.