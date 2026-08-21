Украинцам предлагают до 80 тысяч гривен за удаленную работу: самые высокооплачиваемые профессии

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает расти спрос на удаленную форму работы, а вместе с ним — и зарплаты по таким вакансиям. Средняя заработная плата удаленных специалистов уже составляет 37,5 тысячи гривен, что на 15 % больше, чем год назад. При этом наиболее прибыльные предложения давно не ограничиваются IT-сферой: высокие доходы доступны руководителям, финансистам, маркетологам, аналитикам и техническим специалистам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько можно зарабатывать в Украине, работая удаленно.

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Какова средняя зарплата в Украине

Как пишет сайт "Дом", в июне средняя зарплата в Украине достигла почти 33 тысяч гривен. В Киеве этот показатель превысил 48 тысяч гривен.

В то же время уровень доходов существенно зависит от сферы деятельности. Самые высокие средние зарплаты в столице зафиксированы в следующих отраслях:

информация и телекоммуникации — почти 89 тысяч гривен;

государственное управление и оборона — более 70 тысяч гривен;

энергетика — почти 58 тысяч гривен.

При этом высокие доходы можно получать не только при работе в офисе.

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Удаленный формат работы все активнее распространяется на различные профессиональные сферы.

Сегодня удаленно могут работать не только программисты, SMM-специалисты и другие представители digital-сферы. Удаленные вакансии есть также в сфере продаж, образования, HR, логистики и даже среди отдельных рабочих специальностей.

Сколько платят специалистам, работающим удаленно

Уровень зарплаты зависит от конкретной профессии и опыта специалиста. Средние показатели для некоторых направлений выглядят следующим образом:

HR-специалисты — около 37 тысяч гривен;

логистика — в среднем 30 тысяч гривен;

образование — около 26,5 тысячи гривен.

В то же время отдельные вакансии предполагают значительно более высокие доходы — от 60 до 80 тысяч гривен и более.

Насколько выросла средняя зарплата удаленных сотрудников

По данным Work.ua, в августе средняя зарплата удаленных сотрудников составляет 37 500 гривен.

По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 15%. При этом в рейтинге самых высокооплачиваемых удаленных вакансий оказались не только IT-специалисты.

В десятку профессий с самыми высокими зарплатами входят:

Финансовый директор — 80 500 грн. Директор по маркетингу — 80 000 грн. Руководитель отдела продаж — 75 000 грн. Директор СТО — 75 000 грн. Директор по строительству — 75 000 грн. Водитель-международник — 70 000 грн. Полиграфолог — 70 000 грн. Full-stack-программист — 70 000 грн. Инвестиционный аналитик — 70 000 грн. Инженер по подготовке производства — 67 500 грн.

Таким образом, самые высокооплачиваемые удаленные вакансии охватывают сразу несколько направлений — от финансов и маркетинга до строительства, логистики, IT и производства.

Какие профессии показали наибольший рост зарплаты

За последний год отдельные удаленные профессии продемонстрировали особенно заметный рост зарплат.

Больше всего оплата труда выросла у супервайзеров — на 100% за год, конструкторов мебели (+50%), специалистов по искусственному интеллекту (+50%), координаторов (+50%), авторов (+48%).

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