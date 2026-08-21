Украинцам предлагают до 80 тысяч гривен за удаленную работу: самые высокооплачиваемые профессии

Удаленная работа в Украине: профессии с зарплатой до 80 тысяч
В Украине продолжает расти спрос на удаленную форму работы, а вместе с ним — и зарплаты по таким вакансиям. Средняя заработная плата удаленных специалистов уже составляет 37,5 тысячи гривен, что на 15 % больше, чем год назад. При этом наиболее прибыльные предложения давно не ограничиваются IT-сферой: высокие доходы доступны руководителям, финансистам, маркетологам, аналитикам и техническим специалистам.
Новини.LIVE рассказывают, сколько можно зарабатывать в Украине, работая удаленно.
Какова средняя зарплата в Украине
Как пишет сайт "Дом", в июне средняя зарплата в Украине достигла почти 33 тысяч гривен. В Киеве этот показатель превысил 48 тысяч гривен.
В то же время уровень доходов существенно зависит от сферы деятельности. Самые высокие средние зарплаты в столице зафиксированы в следующих отраслях:
- информация и телекоммуникации — почти 89 тысяч гривен;
- государственное управление и оборона — более 70 тысяч гривен;
- энергетика — почти 58 тысяч гривен.
При этом высокие доходы можно получать не только при работе в офисе.
Удаленный формат работы все активнее распространяется на различные профессиональные сферы.
Сегодня удаленно могут работать не только программисты, SMM-специалисты и другие представители digital-сферы. Удаленные вакансии есть также в сфере продаж, образования, HR, логистики и даже среди отдельных рабочих специальностей.
Сколько платят специалистам, работающим удаленно
Уровень зарплаты зависит от конкретной профессии и опыта специалиста. Средние показатели для некоторых направлений выглядят следующим образом:
- HR-специалисты — около 37 тысяч гривен;
- логистика — в среднем 30 тысяч гривен;
- образование — около 26,5 тысячи гривен.
В то же время отдельные вакансии предполагают значительно более высокие доходы — от 60 до 80 тысяч гривен и более.
Насколько выросла средняя зарплата удаленных сотрудников
По данным Work.ua, в августе средняя зарплата удаленных сотрудников составляет 37 500 гривен.
По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 15%. При этом в рейтинге самых высокооплачиваемых удаленных вакансий оказались не только IT-специалисты.
В десятку профессий с самыми высокими зарплатами входят:
- Финансовый директор — 80 500 грн.
- Директор по маркетингу — 80 000 грн.
- Руководитель отдела продаж — 75 000 грн.
- Директор СТО — 75 000 грн.
- Директор по строительству — 75 000 грн.
- Водитель-международник — 70 000 грн.
- Полиграфолог — 70 000 грн.
- Full-stack-программист — 70 000 грн.
- Инвестиционный аналитик — 70 000 грн.
- Инженер по подготовке производства — 67 500 грн.
Таким образом, самые высокооплачиваемые удаленные вакансии охватывают сразу несколько направлений — от финансов и маркетинга до строительства, логистики, IT и производства.
Какие профессии показали наибольший рост зарплаты
За последний год отдельные удаленные профессии продемонстрировали особенно заметный рост зарплат.
Больше всего оплата труда выросла у супервайзеров — на 100% за год, конструкторов мебели (+50%), специалистов по искусственному интеллекту (+50%), координаторов (+50%), авторов (+48%).
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