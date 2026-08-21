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Главная Экономика Удаленная работа в Украине: профессии с зарплатой до 80 тысяч

Удаленная работа в Украине: профессии с зарплатой до 80 тысяч

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 13:06
Украинцам предлагают до 80 тысяч гривен за удаленную работу: самые высокооплачиваемые профессии
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает расти спрос на удаленную форму работы, а вместе с ним — и зарплаты по таким вакансиям. Средняя заработная плата удаленных специалистов уже составляет 37,5 тысячи гривен, что на 15 % больше, чем год назад. При этом наиболее прибыльные предложения давно не ограничиваются IT-сферой: высокие доходы доступны руководителям, финансистам, маркетологам, аналитикам и техническим специалистам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько можно зарабатывать в Украине, работая удаленно.

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Какова средняя зарплата в Украине

Как пишет сайт "Дом", в июне средняя зарплата в Украине достигла почти 33 тысяч гривен. В Киеве этот показатель превысил 48 тысяч гривен.

В то же время уровень доходов существенно зависит от сферы деятельности. Самые высокие средние зарплаты в столице зафиксированы в следующих отраслях:

  • информация и телекоммуникации — почти 89 тысяч гривен;
  • государственное управление и оборона — более 70 тысяч гривен;
  • энергетика — почти 58 тысяч гривен.

При этом высокие доходы можно получать не только при работе в офисе.

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Удаленный формат работы все активнее распространяется на различные профессиональные сферы.

Сегодня удаленно могут работать не только программисты, SMM-специалисты и другие представители digital-сферы. Удаленные вакансии есть также в сфере продаж, образования, HR, логистики и даже среди отдельных рабочих специальностей.

Сколько платят специалистам, работающим удаленно

Уровень зарплаты зависит от конкретной профессии и опыта специалиста. Средние показатели для некоторых направлений выглядят следующим образом:

  • HR-специалисты — около 37 тысяч гривен;
  • логистика — в среднем 30 тысяч гривен;
  • образование — около 26,5 тысячи гривен.

В то же время отдельные вакансии предполагают значительно более высокие доходы — от 60 до 80 тысяч гривен и более.

Насколько выросла средняя зарплата удаленных сотрудников

По данным Work.ua, в августе средняя зарплата удаленных сотрудников составляет 37 500 гривен.

По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 15%. При этом в рейтинге самых высокооплачиваемых удаленных вакансий оказались не только IT-специалисты.

В десятку профессий с самыми высокими зарплатами входят:

  1. Финансовый директор — 80 500 грн.
  2. Директор по маркетингу — 80 000 грн.
  3. Руководитель отдела продаж — 75 000 грн.
  4. Директор СТО — 75 000 грн.
  5. Директор по строительству — 75 000 грн.
  6. Водитель-международник — 70 000 грн.
  7. Полиграфолог — 70 000 грн.
  8. Full-stack-программист — 70 000 грн.
  9. Инвестиционный аналитик — 70 000 грн.
  10. Инженер по подготовке производства — 67 500 грн.

Таким образом, самые высокооплачиваемые удаленные вакансии охватывают сразу несколько направлений — от финансов и маркетинга до строительства, логистики, IT и производства.

Какие профессии показали наибольший рост зарплаты

За последний год отдельные удаленные профессии продемонстрировали особенно заметный рост зарплат.

Больше всего оплата труда выросла у супервайзеров — на 100% за год, конструкторов мебели (+50%), специалистов по искусственному интеллекту (+50%), координаторов (+50%), авторов (+48%).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с какого возраста можно работать в Украине и какие существуют ограничения. Законодательство четко определяет возрастные ограничения и условия трудоустройства. Для несовершеннолетних действуют строгие правила и запреты.

Также Новини.LIVE писали, сколько можно зарабатывать в Германии. На размер выплат влияют профессия, спрос на специалистов, регион работы и другие факторы. Традиционно в восточных регионах Германии зарплаты ниже, чем в западной части страны.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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