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Головна Економіка Віддалена робота в Україні: професії із зарплатами до 80 тисяч

Віддалена робота в Україні: професії із зарплатами до 80 тисяч

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 13:06
Українцям пропонують до 80 тисяч гривень за віддалену роботу: найприбутковіші професії
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжує зростати попит на дистанційний формат роботи, а разом із ним — і зарплати за такими вакансіями. Середня оплата праці віддалених фахівців уже становить 37,5 тисячі гривень, що на 15% більше, ніж рік тому. При цьому найбільш прибуткові пропозиції давно не обмежуються IT: високі доходи доступні керівникам, фінансистам, маркетологам, аналітикам і технічним спеціалістам.

Новини.LIVE розповідають, скільки можна отримувати в Україні, працюючи віддалено.

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Яка середня зарплата в Україні 

Як пише сайт "Дім", у червні середня зарплата в Україні сягнула майже 33 тисяч гривень. У Києві цей показник перевищив 48 тисяч гривень.

Водночас рівень доходів суттєво залежить від сфери діяльності. Найвищі середні зарплати в столиці зафіксовані у таких галузях:

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  • інформація та телекомунікації — майже 89 тисяч гривень;
  • державне управління та оборона — понад 70 тисяч гривень;
  • енергетика — майже 58 тисяч гривень.

Високі доходи при цьому можна отримувати не лише під час роботи в офісі.

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Дистанційний формат дедалі активніше поширюється на різні професійні сфери.

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Сьогодні віддалено можуть працювати не тільки програмісти, SMM-фахівці та інші представники digital-сфери. Дистанційні вакансії є також у продажах, освіті, HR, логістиці та навіть серед окремих робітничих спеціальностей.

Скільки платять фахівцям на дистанційній роботі

Рівень зарплати залежить від конкретної професії та досвіду спеціаліста. Середні показники для деяких напрямів виглядають так:

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  • HR-фахівці — близько 37 тисяч гривень;
  • логістика — у середньому 30 тисяч гривень;
  • освіта — близько 26,5 тисячі гривень.

Водночас окремі вакансії передбачають значно вищі доходи — від 60 до 80 тисяч гривень і більше.

На скільки зросла середня зарплата дистанційних працівників 

За даними Work.ua, у серпні середня зарплата працівників, які працюють дистанційно, становить 37 500 гривень.

Порівняно із серпнем минулого року цей показник зріс на 15%. Водночас у рейтингу найбільш високооплачуваних дистанційних вакансій опинилися не лише IT-спеціалісти.

До десятки професій із найвищими зарплатами входять:

  1. Фінансовий директор — 80 500 грн.
  2. Директор з маркетингу — 80 000 грн.
  3. Керівник відділу продажу — 75 000 грн.
  4. Директор СТО — 75 000 грн.
  5. Директор з будівництва — 75 000 грн.
  6. Водій-міжнародник — 70 000 грн.
  7. Поліграфолог — 70 000 грн.
  8. Full stack програміст — 70 000 грн.
  9. Інвестиційний аналітик — 70 000 грн.
  10. Інженер з підготовки виробництва — 67 500 грн.

Таким чином, найприбутковіші дистанційні вакансії охоплюють одразу кілька напрямів — від фінансів і маркетингу до будівництва, логістики, IT та виробництва.

Які професії додали в зарплаті найбільше

За останній рік окремі дистанційні професії продемонстрували особливо помітне зростання зарплат.

Найбільше оплата праці збільшилася у супервайзерів — на 100% за рік, конструкторів меблів (+50%), спеціалістів зі штучного інтелекту (+50%), координаторів (+50%), авторів (+48%).

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якого віку можна працювати в Україні та які існують обмеження. Законодавство чітко визначає вікові межі та умови працевлаштування. Для неповнолітніх діють суворі правила та заборони.

Також Новини.LIVE писали, скільки можна заробляти в Німеччині. На розмір виплат впливають професія, попит на спеціалістів, регіон роботи та інші фактори. Традиційно у східних регіонах Німеччини зарплати нижчі, ніж у західній частині країни.

професії дистанційна робота середня зарплата
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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