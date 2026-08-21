Українцям пропонують до 80 тисяч гривень за віддалену роботу: найприбутковіші професії

Віддалена робота в Україні: професії із зарплатами до 80 тисяч
В Україні продовжує зростати попит на дистанційний формат роботи, а разом із ним — і зарплати за такими вакансіями. Середня оплата праці віддалених фахівців уже становить 37,5 тисячі гривень, що на 15% більше, ніж рік тому. При цьому найбільш прибуткові пропозиції давно не обмежуються IT: високі доходи доступні керівникам, фінансистам, маркетологам, аналітикам і технічним спеціалістам.
Новини.LIVE розповідають, скільки можна отримувати в Україні, працюючи віддалено.
Яка середня зарплата в Україні
Як пише сайт "Дім", у червні середня зарплата в Україні сягнула майже 33 тисяч гривень. У Києві цей показник перевищив 48 тисяч гривень.
Водночас рівень доходів суттєво залежить від сфери діяльності. Найвищі середні зарплати в столиці зафіксовані у таких галузях:
- інформація та телекомунікації — майже 89 тисяч гривень;
- державне управління та оборона — понад 70 тисяч гривень;
- енергетика — майже 58 тисяч гривень.
Високі доходи при цьому можна отримувати не лише під час роботи в офісі.
Дистанційний формат дедалі активніше поширюється на різні професійні сфери.
Сьогодні віддалено можуть працювати не тільки програмісти, SMM-фахівці та інші представники digital-сфери. Дистанційні вакансії є також у продажах, освіті, HR, логістиці та навіть серед окремих робітничих спеціальностей.
Скільки платять фахівцям на дистанційній роботі
Рівень зарплати залежить від конкретної професії та досвіду спеціаліста. Середні показники для деяких напрямів виглядають так:
- HR-фахівці — близько 37 тисяч гривень;
- логістика — у середньому 30 тисяч гривень;
- освіта — близько 26,5 тисячі гривень.
Водночас окремі вакансії передбачають значно вищі доходи — від 60 до 80 тисяч гривень і більше.
На скільки зросла середня зарплата дистанційних працівників
За даними Work.ua, у серпні середня зарплата працівників, які працюють дистанційно, становить 37 500 гривень.
Порівняно із серпнем минулого року цей показник зріс на 15%. Водночас у рейтингу найбільш високооплачуваних дистанційних вакансій опинилися не лише IT-спеціалісти.
До десятки професій із найвищими зарплатами входять:
- Фінансовий директор — 80 500 грн.
- Директор з маркетингу — 80 000 грн.
- Керівник відділу продажу — 75 000 грн.
- Директор СТО — 75 000 грн.
- Директор з будівництва — 75 000 грн.
- Водій-міжнародник — 70 000 грн.
- Поліграфолог — 70 000 грн.
- Full stack програміст — 70 000 грн.
- Інвестиційний аналітик — 70 000 грн.
- Інженер з підготовки виробництва — 67 500 грн.
Таким чином, найприбутковіші дистанційні вакансії охоплюють одразу кілька напрямів — від фінансів і маркетингу до будівництва, логістики, IT та виробництва.
Які професії додали в зарплаті найбільше
За останній рік окремі дистанційні професії продемонстрували особливо помітне зростання зарплат.
Найбільше оплата праці збільшилася у супервайзерів — на 100% за рік, конструкторів меблів (+50%), спеціалістів зі штучного інтелекту (+50%), координаторів (+50%), авторів (+48%).
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