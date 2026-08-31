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Главная Экономика Выезд юношей за границу: как изменился рынок труда за год

Выезд юношей за границу: как изменился рынок труда за год

Ua ru
31 августа 2026 15:10
Разрешение на выезд молодых людей в возрасте 18–22 лет: как изменился рынок труда за год
Юноши. Фото: Новини.LIVE

Уже ровно год как молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать за границу. Кто-то из них уезжает на короткий срок с туристической целью и возвращается в Украину. Кто-то — решается на то, чтобы построить новую жизнь на территории другого государства. Обновление правил выезда для молодых парней существенно изменило рынок труда. Эксперты только подчеркивают, что молодые люди массово покидают рынок, а компании вынуждены повышать стартовые оклады до уровня опытных специалистов.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как повлияло решение Кабмина о выезде мужчин за границу на рынок труда.

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Парни или девушки: где больше всего упали показатели

По данным сайта по поиску работы, активность молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет заметно снизилась.

Это очень сильно контрастирует с ситуацией среди женщин:

  • мужчины 18–22 лет откликались на вакансии 16 712 раз в июле 2025 года, тогда как в июле 2026 года — 13 483 раза. Показатель упал ровно на 19%.
  • Что касается женщин в возрасте 18–22 лет, то здесь тоже наблюдается снижение, но лишь на 2%. В июле 2025 года на вакансии откликнулись 33 493 кандидатки, тогда как в июле 2026 года — 32 963.

Сокращение мужской аудитории в возрасте 18–22 лет составляет чуть более 3 000 человек. Однако на фоне общего активного развития рынка этот разрыв является весьма показательным.

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Влияние на профессиональные сферы и исключения

Снижение количества откликов от молодых мужчин зафиксировано в подавляющем большинстве отраслей. Больше всего кандидатов этой категории потеряли сферы с традиционно высокой долей молодежи:

  1. "Культура, музыка, шоу-бизнес" — минус 41%.
  2. "Бухгалтерия, аудит" — минус 30 %.
  3. "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Секретариат, АГВ", "Розничная торговля" — минус 29%.
  4. "СМИ, издательское дело, полиграфия" — минус 28%.
  5. "Охрана, безопасность", "Красота, фитнес, спорт" — минус 26%.

Почувствовал ли бизнес отток молодых специалистов

Опрос работодателей показал, что отток молодых кадров напрямую повлиял на операционную деятельность компаний. В целом более 68% опрошенных работодателей отметили усугубление кадрового дефицита. Лишь 32% предприятий указали, что эта категория работников не была для них основной или же быстро смогли найти замену.

Наиболее остро дефицит ощутили предприятия в отраслях HoReCa, розничной и оптовой торговли, строительной, пищевой, деревообрабатывающей и металлургической промышленности, а также в машиностроении и транспорте.

Зарплаты студентов растут до 30 000 гривен

В ответ на дефицит кадров рынок реагирует ускоренным ростом заработной платы для начинающих специалистов:

  • в вакансиях "Студентам" средняя заработная плата выросла на 24% — с 23 950 до 29 700 гривен.
  • а в вакансиях "Без опыта" рост составил 23% — с 23 500 до 29 000 гривен.

Фактически работодатели выровняли стартовые оклады для сотрудников без опыта со средними показателями по рынку.

В то же время мужчины в возрасте 18–22 лет на собеседованиях указывают зарплату значительно ниже, чем предлагает рынок. В 2025 году молодым людям хватало 22 000 гривен. В 2026 году ожидания по зарплате выросли лишь на 3 тысячи гривен, что соответствует 25 000 гривен. Как отмечают эксперты, это может свидетельствовать лишь о том, что решение об отъезде за границу чаще обусловлено соображениями безопасности и жизненными обстоятельствами, чем собственными финансовыми ожиданиями.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, по какой специальности украинцам готовы платить более 80 тысяч гривен. В связи с полномасштабной войной растет спрос на удаленный формат работы. Как отмечают эксперты, по сравнению с прошлым годом зарплата таких работников увеличилась на 15%.

Также Новини.LIVE сообщали о готовности работодателей принимать подростков на работу. Уже с 16 лет ребенок может официально устраиваться на работу без разрешения родителей. Однако до достижения совершеннолетия условия труда строго ограничиваются законодательством.

зарплаты бизнес рынок труда выезд за границу юноши
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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