Дозвіл на виїзд хлопців 18-22 років: як змінився ринок праці за рік

Юнаки. Фото: Новини.LIVE

Вже рівно як рік юнаки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Хтось з них виїжджає на короткий термін з туристичною метою і повертається в Україну. Хтось — зважується на рішення будувати нове життя на території іншої держави. Оновлення правил виїзду для молодих хлопців суттєво переформатувало ринок праці. Фахівці тільки наголошують, що юнаки масово залишають ринок, а компанії змушені піднімати стартові оклади до рівня досвідчених фахівців.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про те, як вплинуло рішення Кабміну щодо виїзду чоловіків за кордон на ринок праці.

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Хлопці чи дівчата: де найбільше впали показники

За даними сайту з пошуку роботи, активність хлопців віком від 18 до 22 років відчутно знизилася.

Це дуже сильно контрастує порівняно із жіночою статтю:

чоловіки 18-22 років відгукувались на вакансії 16 712 раз у липні 2025 року, коли у липні 2026 року — 13 483. Показник впав рівно на 19%.

щодо жінок 18–22 років, то тут теж помітне падіння, але лише на 2%. У липні 2025 року на вакансії відгукувались 33 493 кандидаток, коли у липні 2026 року — 32 963.

Скорочення чоловічої аудиторії 18–22 років становить трохи більше 3 000 осіб. Проте на тлі загального активного розвитку ринку цей розрив є дуже показовим.

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Вплив на професійні сфери та винятки

Зменшення відгуків від молодих чоловіків зафіксовано у переважній більшості галузей. Найбільше кандидатів цієї категорії втратили сфери з традиційно високою часткою молоді:

"Культура, музика, шоу-бізнес" — мінус 41%. "Бухгалтерія, аудит" — мінус 30%. "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Секретаріат, АГВ", "Роздрібна торгівля" — мінус 29%. "ЗМІ, видавництво, поліграфія" — мінус 28%. "Охорона, безпека", "Краса, фітнес, спорт" — мінус 26%.

Чи відчув бізнес відтік юнаків

Опитування роботодавців засвідчило, що відтік молодих кадрів безпосередньо вплинув на операційну діяльність компаній. Загалом понад 68% опитаних роботодавців зафіксували поглиблення кадрового голоду. Лише 32% підприємств зазначили, що ця категорія працівників не була для них основною або швидко вдалось знайти заміну.

Найбільш критично дефіцит відчули підприємства у галузях HoReCa, роздрібної та оптової торгівлі, будівельної, харчової, деревообробної та металургійної промисловості, а також у машинобудуванні й транспорті.

Зарплати студентів зростають до 30 000 гривень

У відповідь на дефіцит кадрів ринок реагує прискореним зростанням окладів для початківців:

у вакансіях "Студентам" середня заробітна плата зросла на 24% — з 23 950 до 29 700 гривень.

а у вакансіях "Без досвіду" зростання на 23% — з 23 500 до 29 000 гривень.

Фактично роботодавці вирівняли стартові оклади для працівників без досвіду із середніми показниками по ринку.

Водночас, чоловіки 18-22 років на співбесідах вказують зарплату знатно нижчою, ніж пропонує ринок. У 2025 році юнакам вистачало 22 000 гривень. У 2026 році зарплатні очікування підвищились лише на 3 тисячі гривень, що дорівнює 25 000 гривень. Як зазначають експерти, що це може свідчити лише про те, що рішення про виїзд за кордон частіше зумовлене безпековими та життєвими обставинами, аніж власними фінансовими очікуваннями.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за яким фахом українцям готові платити понад 80 тисяч гривень. У зв'язку з повномасштабною війною зростає запит і попит на віддаленний формат роботи. Як зазначають експерти, то порівняно з минулим роком, зарплата у таких працівників збільшились на 15%.

Також Новини.LIVE повідомляли про готовність роботодавців брати підлітків на роботу. Вже з 16 років дитина може офіційно працевлаштовуватись без дозволу батьків. Проте до повноліття умови роботи суворо обмежуються законодавством.