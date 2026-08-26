Як ухвалюються рішення українських судів за кордоном: порядок, документи та рішення

Суддя. Фото: Новини.LIVE

Проживання учасника судової справи за кордоном, докази в іншій країні або необхідність винесення вердикту за межами України не є перешкодою для здійснення правосуддя. У таких випадках діє механізм так званої міжнародної правової допомоги. Вона забезпечує юридичну взаємодію судових і правових органів різних держав.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про процес вручення судової повістки та як виносяться вердикти за кордоном.

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Основні напрями міжнародної взаємодії

Як повідомляють експерти, законодавство та міжнародні угоди передбачають кілька ключових інструментів для проведення процесуальних дій за межами України.

Перебування учасника судового процесу в іншій країні не зупиняє розгляд справи. Судові повістки, позовні заяви та інші процесуальні необхідні документи передаються за кордон згідно з Гаазькою конвенцією 1965 року. Якщо для ухвалення рішення необхідні документи чи матеріали, розташовані за кордоном, український суд направляє відповідні спеціальні доручення компетентним органам країни-партнера. Визнання та виконання судових рішень. Механізми правової допомоги регулюють як процес виконання українських судових вердиктів за кордоном, так і процедуру визнання рішень іноземних судів на території України.

Хто залучений до процедури та чому це потребує часу

Процес міжнародного співробітництва вимагає суворого дотримання бюрократії.

У взаємодії беруть участь:

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українські суди;

Міністерство юстиції України та його міжрегіональні управління;

дипломатичні установи й уповноважені органи іноземних держав.

Тривалість розгляду справ із міжнародним значенням зумовлена необхідністю офіційного перекладу всіх необхідних документів, їх пересиланням міждержавними каналами та безпосереднім виконанням запиту іноземною стороною за місцевими правилами.

Чому так важлива інформаційна безбар'єрність

Складність юридичних формулювань в деяких документах часто створює незрозумілий бар'єр для громадян. Просте й доступне роз'яснення процесуальних дій є важливою умовою забезпечення права на судовий захист. Державні кордони не повинні обмежувати можливість людини відстоювати свої законні інтереси, а міжнародна правова допомога слугує провідником для реалізації цього права.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому суд змусив вдову сплачувати борг за покійного чоловіка. Взяття позики на спільні потреби членів подружжя створює обов'язок щодо повернення цього кредиту одним із партнерів в будь-якому випадку. При цьому навіть смерть боржника за договором не припиняє зобов'язання другого з подружжя перед кредитором.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких випадках суд призначає надання спадщини громаді. У спадковій практиці нерідко трапляються ситуації, коли після смерті власника нерухомості немає кому прийняти майно. Такі випадки називають відумерлою спадщиною.