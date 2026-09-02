Пошук роботи під час війни: на які умови погоджуюються кандидати

Жінка працює на типографії. Фото: УНІАН

Роботодавці фіксують нетипову ситуацію на українському ринку праці. Компанії все частіше отримують відмови від кандидатів, навіть якщо пропонують зарплати на рівень вище, ніж пропонує ринок. Кандидати пояснюють таке рішення небажанням працювати в умовах надмірного навантаження, підвищеного стресу чи токсичних вимог, які зазвичай супроводжують надвисокі доходи. Частою причиною відмови від пропозицій стає мета збереження внутрішнього ресурсу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про нові пріоритети працівників українського ринку.

Реклама

Чому кандидати масово відмовляються від роботи з бронюванням

За словами експертів, зараз багато працівників змінили своє ставлення ставлення до офіційного бронювання від мобілізації. Частина фахівців свідомо відмовляється від цього статусу. Вони вбачають у цьому прив'язаність до одного працедавця та обмеження власної мобільності. Натомість вирішальними аргументами під час вибору робочого місця стають можливість працювати віддалено, наявність гнучкого графіка та чітка організація внутрішніх процесів у команді.

Новий підхід фахівців до вибору роботи

Роки повномасштабної війни змусили українців кардинально переглянути власні орієнтири у кар'єрі. Фінансовий чинник та наявність броні більше не є гарантією швидкого закриття вакансій. Кандидати масово відмовляються від пропозицій із високими окладами на користь психологічного комфорту, передбачуваності й особистої безпеки. На перший план для кандидатів вийшли збереження балансу між роботою та особистим життям (work-life balance), прозорість правил у компанії й реалістичний обсяг завдань.

Нові виклики для роботодавців

Зміна у поведінці шукачів роботи змушує роботодавців терміново змінювати власні підходи до найму. Для утримання та залучення кваліфікованих кадрів підприємствам вже недостатньо просто пропонувати конкурентну заробітну плату.

Читайте також:

Від керівників підприємств ринок тепер вимагає:

Створення здорового робочого середовища. Забезпечення підтримки персоналу. Побудову та можливості для кар'єрного зростання. Стабільних умов праці.

Експерти прогнозують, що вже цієї осені боротьба за досвідчених фахівців лише загостриться, а виграють у ній ті компанії, які зможуть забезпечити працівникам відчуття безпеки та балансу.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про зміни на ринку праці через масовий відтік юнаків у віці від 18 до 22 років. Оновлення правил виїзду для молодих хлопців суттєво переформатувало ринок праці. Фахівці тільки наголошують, що юнаки масово залишають ринок, а компанії змушені піднімати стартові оклади до рівня досвідчених фахівців тій молоді, що лишається.

Також Новини.LIVE повідомляли, де українцям готові платити зарплату у розмірі 80 000 гривень. В Україні продовжує зростати попит на дистанційний формат роботи, а разом із ним — і зарплати за такими вакансіями. Тут рівень доходів вже суттєво залежить від сфери діяльності.