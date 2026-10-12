Трудовая книжка при трудоустройстве: обязательно ли её предоставлять

Бумажная трудовая книжка в прошлом: когда работодателю достаточно выписки из регистра
При официальном трудоустройстве украинцу теперь не обязательно иметь при себе бумажную трудовую книжку. Подтвердить информацию о предыдущей работе можно иным способом — с помощью сведений из государственного регистра. В то же время для тех, кто устраивается на работу впервые, правила иные.
Сайт Новини.LIVE выяснил, что обязательно необходимо предоставить работодателю перед трудоустройством.
Какие документы нужны для трудоустройства
Как отмечают специалисты, в соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины, работник при заключении трудового договора в первую очередь предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Что касается подтверждения трудовой деятельности, есть два варианта:
- Бумажная трудовая книжка, если она есть у работника.
- Сведения о трудовой деятельности из регистра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Само по себе отсутствие бумажной трудовой книжки не должно препятствовать приему на работу.
Как получить данные из регистра
Работник может вместо бумажной книжки предоставить информацию о своей трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц. Получить документ можно как онлайн, так и лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда.
Для тех, кто хочет получить электронный документ, достаточно:
- Открыть веб-портал "Дія".
- Авторизоваться.
- Зайти в раздел "Услуги".
- Выбрать "Выписка из регистра застрахованных лиц".
- Оформить запрос, и в течение 10 минут выписку можно будет сгенерировать в формате PDF.
Что делать тем, кто устраивается на работу впервые
Для человека, который впервые начинает трудовую деятельность, предусмотрена возможность оформления трудовой книжки. Работник в таком случае имеет полное право требовать оформления трудовой книжки и ее ведения от отдела кадров.
В некоторых случаях требуются дополнительные документы
Перечень документов не ограничивается удостоверением личности и подтверждением трудовой деятельности.
В зависимости от конкретной работы работодатель может также потребовать документы, подтверждающие:
- образование;
- специальность;
- квалификацию;
- состояние здоровья;
- наличие соответствующего военно-учетного документа (для мужчин).
В отдельных случаях могут потребоваться и другие документы, если их представление предусмотрено законодательством.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, зачем нужно оцифровывать трудовую книжку. Прежде всего это касается периодов работы до 1 января 2004 года, ведь данные о более позднем стаже уже автоматически хранятся в Реестре застрахованных лиц. Если этого не сделать, то при оформлении пенсионных выплат человеку придется лично прийти в отделение Пенсионного фонда и предоставить оригинал документа для подтверждения трудового стажа.
Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить трудовой стаж по уходу за ребенком. Украинцам, которым не хватает страхового стажа для пенсии, иногда могут зачесть в него периоды без официального трудоустройства. Речь идет об уходе за ребенком до трех лет, но важно, когда именно это было.