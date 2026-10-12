Трудовая книжка при трудоустройстве: обязательно ли её предоставлять

Мужчина и женщина. Фото: Pexels

При официальном трудоустройстве украинцу теперь не обязательно иметь при себе бумажную трудовую книжку. Подтвердить информацию о предыдущей работе можно иным способом — с помощью сведений из государственного регистра. В то же время для тех, кто устраивается на работу впервые, правила иные.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что обязательно необходимо предоставить работодателю перед трудоустройством.

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Какие документы нужны для трудоустройства

Как отмечают специалисты, в соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины, работник при заключении трудового договора в первую очередь предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Что касается подтверждения трудовой деятельности, есть два варианта:

Бумажная трудовая книжка, если она есть у работника. Сведения о трудовой деятельности из регистра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Само по себе отсутствие бумажной трудовой книжки не должно препятствовать приему на работу.

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Как получить данные из регистра

Работник может вместо бумажной книжки предоставить информацию о своей трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц. Получить документ можно как онлайн, так и лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда.

Для тех, кто хочет получить электронный документ, достаточно:

Открыть веб-портал "Дія". Авторизоваться. Зайти в раздел "Услуги". Выбрать "Выписка из регистра застрахованных лиц". Оформить запрос, и в течение 10 минут выписку можно будет сгенерировать в формате PDF.

Что делать тем, кто устраивается на работу впервые

Для человека, который впервые начинает трудовую деятельность, предусмотрена возможность оформления трудовой книжки. Работник в таком случае имеет полное право требовать оформления трудовой книжки и ее ведения от отдела кадров.

В некоторых случаях требуются дополнительные документы

Перечень документов не ограничивается удостоверением личности и подтверждением трудовой деятельности.

В зависимости от конкретной работы работодатель может также потребовать документы, подтверждающие:

образование;

специальность;

квалификацию;

состояние здоровья;

наличие соответствующего военно-учетного документа (для мужчин).

В отдельных случаях могут потребоваться и другие документы, если их представление предусмотрено законодательством.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, зачем нужно оцифровывать трудовую книжку. Прежде всего это касается периодов работы до 1 января 2004 года, ведь данные о более позднем стаже уже автоматически хранятся в Реестре застрахованных лиц. Если этого не сделать, то при оформлении пенсионных выплат человеку придется лично прийти в отделение Пенсионного фонда и предоставить оригинал документа для подтверждения трудового стажа.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить трудовой стаж по уходу за ребенком. Украинцам, которым не хватает страхового стажа для пенсии, иногда могут зачесть в него периоды без официального трудоустройства. Речь идет об уходе за ребенком до трех лет, но важно, когда именно это было.