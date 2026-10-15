Задержка зарплаты после увольнения: что делать работнику

Женщина за компьютером. Фото: Pexels

Задержка или полная невыплата заработной платы при увольнении остается одним из наиболее распространенных нарушений трудового законодательства в Украине. Согласно статьям 47 и 116 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), предприятие обязано произвести полный окончательный расчет с работником непосредственно в день его увольнения. Если работодатель игнорирует это требование, у работника есть четкие права для защиты своих интересов.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Трудовые отношения и факт отработанного времени

До наступления официальной даты увольнения трудовые отношения между сторонами продолжаются в полном объеме. Заработная плата за фактически отработанные дни должна начисляться и выплачиваться на общих основаниях. Сам факт предстоящего расторжения договора не дает компании права удерживать средства, например, за сентябрь, если работника увольняют в октябре.

Ключевым фактором для начисления средств является подтверждение фактического выполнения должностных обязанностей. Если работник отсутствовал на рабочем месте, за этот период деньги не начисляются. В таких ситуациях юридическое значение имеет табель учета рабочего времени. В нем фиксируется, был ли у работника больничный, отпуск, простой или прогул.

Какие документы необходимо требовать от работодателя

Первым шагом для выяснения причин задержки является официальное требование предоставить кадровые и финансовые документы. Они позволят установить основания для невыплаты и сформировать доказательную базу для контролирующих органов.

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Работник имеет право обратиться к предприятию с запросом о предоставлении копий приказов о приеме на работу и увольнении с указанием конкретных оснований, справки о начисленной и выплаченной заработной плате за спорные месяцы, а также расчетного листа. Кроме того, следует получить копию табеля учета рабочего времени, письменные объяснения руководства относительно причин отсутствия начисления средств и полную информацию обо всех выплатах, причитающихся при расторжении трудового договора.

В первую очередь следует обратить внимание на приказ об увольнении, табель и расчетный листок. Именно сопоставив эти данные, можно точно рассчитать сумму задолженности и установить факт правонарушения.

Когда следует обращаться в Гоструда и суд

Решение конфликта следует начинать с досудебного порядка. Для этого работник составляет и подает на имя руководителя предприятия официальное письменное заявление с требованием выплатить задолженность и предоставить расчетные документы. Документ обязательно регистрируется через канцелярию с получением входящего номера или отправляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Если работодатель отказывается дать ответ, игнорирует обращение или представленные документы подтверждают безосновательный отказ в выплате, следующим шагом является подача жалобы в Государственную службу Украины по вопросам труда. В ходе проверки инспекторы анализируют не только приказ об увольнении, но и первичную документацию о фактически отработанном времени и произведённых начислениях, что даёт основания для привлечения руководства к ответственности и принудительной выплаты задолженности.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему бумажная трудовая книжка больше не обязательна. Подтвердить информацию о предыдущей работе можно иным способом — через сведения из государственного реестра. Однако работник, устраивающийся на работу впервые, может потребовать ведения бумажного документа.

Также Новини.LIVE сообщали, может ли отключение света стать поводом для сокращения зарплаты. Ведь из-за длительных ограничений энергоснабжения некоторые работники напрямую зависят от электроэнергии, из-за чего не могут выполнять часть своих обязанностей. Если простой официально оформлен и возник не по вине работника, за это время должны выплатить не менее двух третей тарифной ставки или оклада.