Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Работодатель не выплатил зарплату после увольнения: как вернуть деньги

Работодатель не выплатил зарплату после увольнения: как вернуть деньги

Ua ru
15 октября 2026 15:05
Задержка зарплаты после увольнения: что делать работнику
Женщина за компьютером. Фото: Pexels

Задержка или полная невыплата заработной платы при увольнении остается одним из наиболее распространенных нарушений трудового законодательства в Украине. Согласно статьям 47 и 116 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), предприятие обязано произвести полный окончательный расчет с работником непосредственно в день его увольнения. Если работодатель игнорирует это требование, у работника есть четкие права для защиты своих интересов.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Реклама

Трудовые отношения и факт отработанного времени

До наступления официальной даты увольнения трудовые отношения между сторонами продолжаются в полном объеме. Заработная плата за фактически отработанные дни должна начисляться и выплачиваться на общих основаниях. Сам факт предстоящего расторжения договора не дает компании права удерживать средства, например, за сентябрь, если работника увольняют в октябре.

Ключевым фактором для начисления средств является подтверждение фактического выполнения должностных обязанностей. Если работник отсутствовал на рабочем месте, за этот период деньги не начисляются. В таких ситуациях юридическое значение имеет табель учета рабочего времени. В нем фиксируется, был ли у работника больничный, отпуск, простой или прогул.

Какие документы необходимо требовать от работодателя

Первым шагом для выяснения причин задержки является официальное требование предоставить кадровые и финансовые документы. Они позволят установить основания для невыплаты и сформировать доказательную базу для контролирующих органов.

Читайте также:

Работник имеет право обратиться к предприятию с запросом о предоставлении копий приказов о приеме на работу и увольнении с указанием конкретных оснований, справки о начисленной и выплаченной заработной плате за спорные месяцы, а также расчетного листа. Кроме того, следует получить копию табеля учета рабочего времени, письменные объяснения руководства относительно причин отсутствия начисления средств и полную информацию обо всех выплатах, причитающихся при расторжении трудового договора.

В первую очередь следует обратить внимание на приказ об увольнении, табель и расчетный листок. Именно сопоставив эти данные, можно точно рассчитать сумму задолженности и установить факт правонарушения.

Когда следует обращаться в Гоструда и суд

Решение конфликта следует начинать с досудебного порядка. Для этого работник составляет и подает на имя руководителя предприятия официальное письменное заявление с требованием выплатить задолженность и предоставить расчетные документы. Документ обязательно регистрируется через канцелярию с получением входящего номера или отправляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Если работодатель отказывается дать ответ, игнорирует обращение или представленные документы подтверждают безосновательный отказ в выплате, следующим шагом является подача жалобы в Государственную службу Украины по вопросам труда. В ходе проверки инспекторы анализируют не только приказ об увольнении, но и первичную документацию о фактически отработанном времени и произведённых начислениях, что даёт основания для привлечения руководства к ответственности и принудительной выплаты задолженности.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему бумажная трудовая книжка больше не обязательна. Подтвердить информацию о предыдущей работе можно иным способом — через сведения из государственного реестра. Однако работник, устраивающийся на работу впервые, может потребовать ведения бумажного документа.

Также Новини.LIVE сообщали, может ли отключение света стать поводом для сокращения зарплаты. Ведь из-за длительных ограничений энергоснабжения некоторые работники напрямую зависят от электроэнергии, из-за чего не могут выполнять часть своих обязанностей. Если простой официально оформлен и возник не по вине работника, за это время должны выплатить не менее двух третей тарифной ставки или оклада.

работа Гоструда увольнение работодатели зарплата
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации