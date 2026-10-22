Жінка тримає в руках карту і телефон. Фото: Pexels

Українські банки активно протидіють шахрайським схемам, яких стає дедалі більше. Однак існую "перевірені методи", за якими діють зловмисники у пошуках легкої наживи. Одна із поширених — дзвінок із банку та термінове попередження, що на клієнта хтось намагається оформити кредит. В такій ситуації важливо не розгубитися та завчасно встановити чи дійсно по ту сторону слухавки представник фінустанови.

Про те, як захистити особисті дані та кошти на рахунку, пояснює Новини.LIVE з посиланням на ФінКульт.

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Як працюють шахраї

Якщо вам телефонують з невідомого номеру та представляються співробітником банку, варто насторожитися. Особливо небезпечна ситуація, коли така особа схвильованим тоном повідомляє, що хтось намагається оформити кредит на ваше ім'я і для захисту коштів потрібно назвати код із SMS, яке надішлють на фінансовий номер телефону.

Саме шахраї починають розмову з термінової інформації, розраховуючи на хвилювання людини та навмисно кваплять з виконанням їхніх інструкцій, аргументуючи ризиком втратити гроші. Отримавши подібний дзвінок необхідно діяти за чітким алгоритмом. Водночас варто врахувати й те, що не всі банки телефонують клієнтам, наприклад, Monobank не попереджає про підозрілі операції в телефонному режимі.

Як реагувати на підозрілий дзвінок

Ключове правило, яке треба запам'ятати — справжні працівники банку ніколи не будуть просити назвати PIN-коди, CVV/CVC, паролі та коди з SMS. Почувши таке прохання необхідно не піддаватися на залякування, вимоги та завершити розмову.

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Наступний крок — самостійно зв'язатися з банком за номером з офіційного сайту, банківської картки або ж написати у чат-підтримку через застосунок. Варто уточнити у фахівців, чи справді існує небезпека та як діяти.

Що робити, якщо дані вже передали

Трапляються й випадки, коли шахраї бувають дуже переконливими або ж людина була дуже заклопотана й автоматично надала дані. Якщо так трапилося, то слід негайно звернутися до банку для подачі запиту на блокування картки та перевірити операції.

З чим ще варто ознайомитися

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть самостійно змінити банк для отримання виплат. Перш ніж відкривати пенсійний рахунок потрібно переконатися, що обрана фінустанова співпрацює з ПФУ. Інформацію можна уточнити безпосередньо у працівників.

Також Новини.LIVE писали, що банки можуть перевіряти походження коштів. Якщо отримали на рахунок велику суму, краще заздалегідь підготувати необхідні документи. За порадою юриста, краще уникати пояснень на кшталт "це мої гроші".