Люди стоят у банкомата. Фото: УНИАН

Среди украинских вкладчиков и клиентов банков уже давно бытует мнение, что любое пополнение счета на сумму до 400 тысяч гривен проходит абсолютно беспрепятственно и не вызывает вопросов у службы финансового мониторинга. Однако универсального "безопасного" порога не существует. Банковские учреждения имеют законодательное право и обязанность проверять происхождение средств даже при значительно меньших суммах, если операция не соответствует привычному финансовому поведению клиента.

Об этом сообщает 24 канал, передают Новини.LIVE.

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Порог в 400 000 гривен: как это работает

Для отнесения операции к пороговой ее сумма должна равняться или превышать 400 тысяч гривен. Однако одного лишь факта превышения этой суммы недостаточно. Транзакция должна иметь как минимум один из дополнительных законодательных признаков. Например, операции с наличными, переводы за границу, транзакции с участием лиц из рискованных юрисдикций и т. п.

В то же время банковский финансовый мониторинг не ограничивается отметкой в 400 тысяч гривен. Финансовое учреждение обязано обратить внимание и на значительно меньший перевод или внесение наличных, если они существенно отклоняются от финансовой истории клиента.

Если гражданин ежемесячно официально получает заработную плату в размере 25 000 гривен, а затем единовременно вносит через терминал или кассу 200 000 гривен наличными, эта операция автоматически подпадает под критерии нетипичной. Банк временно приостановит операцию и попросит объяснить источник поступления средств.

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Какие документы необходимо предоставить банку

Если банк направил запрос о подтверждении происхождения средств, клиенту необходимо предоставить документы, соответствующие реальному источнику получения дохода. Универсального перечня не существует — все зависит от конкретной жизненной ситуации.

Однако это могут быть:

справка о доходах (форма ОК-5/ОК-7), налоговая декларация об имущественном положении или расчетные листы с места работы;

нотариально заверенный договор купли-продажи и банковские квитанции, подтверждающие расчет;

свидетельство о праве на наследство, нотариальный договор дарения и документы об имуществе дарителя;

налоговая декларация плательщика единого налога, официальные банковские выписки и товарно-транспортные накладные;

банковские выписки о движении средств за предыдущие годы, позволяющие проследить накопление капитала.

Что будет в случае отказа предоставить документы

Само по себе внесение крупной суммы наличных на собственную карту не является правонарушением, если средства имеют легальное происхождение. Однако если клиент категорически отказывается предоставить объяснения или документы по обоснованному требованию банка, финансовое учреждение будет действовать в соответствии со строгими инструкциями регулятора. Последствием отказа может стать блокировка конкретной транзакции, ограничение обслуживания в онлайн-банкинге, расторжение деловых отношений и закрытие счета с переводом остатка средств в другой банк.

Если вы планируете осуществить необычно крупное пополнение счета или провести крупную сделку, стоит заранее подготовить первичную документацию или обратиться в отделение банка для предварительного согласования операции.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE давали советы, как правильно объяснить банку происхождение средств. Специалисты рекомендуют собрать все подтверждения в один пакет документов и отправить в финансовое учреждение. Информация должна совпадать с назначением платежа и подтверждаться документами.

Также Новини.LIVE сообщали, как пенсионеры могут сменить банк для получения выплат. Однако чтобы получать пенсию на другую карту, необходимо выяснить: сотрудничает ли банк с Пенсионным фондом. Только после выяснения всех деталей можно думать о смене банковской карты.