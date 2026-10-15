Самые дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в 2026 году: актуальные цены

Девушка смотрит в телефон. Фото: УНИАН

Ежемесячное пополнение счета для украинцев уже давно стало немалой статьей расходов в личном бюджете. Раньше достаточно было пополнить счёт на 20, 40, 50 грн — и связь уже была. Появление социальных сетей и желание всегда быть в курсе всех событий заставило большинство украинцев отказаться от стандартных тарифных планов, где есть только звонки. Вместо этого они выбирают пакеты с безлимитным интернетом и возможностью звонить за границу.

Сайт Новини.LIVE выяснил, с какими тарифными планами можно всегда оставаться на связи, иметь доступ к интернету и приобрести их не "за все деньги мира".

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Что предлагает lifecell

Самой дешевой линейкой тарифных планов lifecell пока остается пакет "Турбота" за 190 гривен. Мобильный оператор предлагает безлимитные звонки на свои номера и дополнительные 1000 минут на номера других операторов.

Также привлекательным предложением в этом тарифном плане остается безлимитный интернет для таких приложений, как: Facebook, Instagram, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, YouTube и многих других.

На все остальные интернет-ресурсы оператор выделяет дополнительные 20 ГБ. Однако воспользоваться таким тарифным планом смогут не все. Он предназначен только для пенсионеров и граждан в возрасте от 55 лет.

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Похожий вариант тарифного плана "Турбота" — пакет "Макси". Для тех, кто воспользуется услугой "Перенос номера", он будет стоить 270 гривен в месяц. Для тех, кто подтвердит номер с помощью приложения "Дія" или лично в салоне мобильного оператора, тарифный план будет стоить 350 гривен. Стандартная стоимость пакета с 14 октября — 500 гривен.

Условия тарифного плана "Макси". Фото: скриншот

Какие есть недорогие тарифные планы у Киевстара

Самыми низкими тарифными планами здесь являются пакеты "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" и "Детский". Первый предназначен для граждан в возрасте от 60 лет по цене 220 гривен, а второй — для детей в возрасте от 6 до 16 лет за 270 гривен.

Самой дешевой линейкой среди тарифных планов Киевстар, которой могут воспользоваться все, остается тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 370 гривен. Для тех, кто решит сменить мобильного оператора, пакет будет стоить всего 290 гривен. Однако и условия будут отличаться.

Тем, кто приобретет тарифный план, Киевстар предоставит:

40 ГБ интернета;

безлимитные звонки на свои номера;

300 минут на другие номера, в том числе за границу;

300 SMS по Украине;

домашний интернет со скоростью 300 Мбит/с.

Для тех, кто перейдет с другого мобильного оператора, условия более лояльные:

безлимитный интернет;

безлимитные звонки на свои номера;

1000 минут на другие номера, в т.ч. и за границу;

1000 SMS по Украине;

домашний интернет со скоростью 300 Мбит/с.

В отличие от lifecell, Киевстар почти на каждый второй тариф предоставляет возможность пользоваться домашним интернетом, что делает его дороже, но не менее привлекательным.

Тарифы от 100 гривен

Однако есть мобильный оператор, который предлагает тарифы от 100 гривен — это Vodafone. В тарифе "Device M" оператор предоставляет 10 ГБ интернета. Звонки и SMS по Украине обойдутся в 1 гривну за минуту / штуку. Однако перейти на него смогут только пользователи, у которых ранее был тариф "Device S".

Тем не менее, для тех, у кого не было тарифа "Device S", есть альтернативный вариант "Device L" за 160 гривен. Оператор предоставит 18 ГБ интернета, а звонки и SMS будут тарифицироваться по тому же алгоритму, что и в тарифе "Device M".

Другие тарифы оператора начинаются от 280 и 350 гривен при условии переноса номера.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какой тарифный план стоит менее 200 гривен. Например, абоненты lifecell могут подключить пакет услуг предоплаты "Лайфсет М" за 175 грн/мес. И здесь низкая цена не означает ограниченный набор услуг — тарифный план включает достаточные объемы услуг.

Также Новини.LIVE сообщали о новом мобильном операторе на рынке связи в Украине. Это провайдер услуг под брендом U Mobile. Базовых пакетов услуг пока всего два: "Симка 15" и "Симка 60".