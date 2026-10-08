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Главная Экономика Выгода от мобильного оператора: какой тарифный план стоит меньше 200 грн

Выгода от мобильного оператора: какой тарифный план стоит меньше 200 грн

Ua ru
8 октября 2026 07:22
Бюджетный тарифный план lifecell: за какие услуги абоненты платят всего 200 грн
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выбирать тарифные планы мобильных операторов в зависимости от своего бюджета. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам различные варианты обслуживания — от бюджетных до дорогих. Если не хочется переплачивать за пакеты услуг с ненужными опциями, стоит обратить внимание на выгодное предложение, которое обойдется менее чем в 200 грн в месяц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тарифный план стоит до 200 грн и какие услуги он включает.

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Выгодное предложение от lifecell

Абоненты мобильного оператора могут подключить пакет услуг предоплаты "Лайфсет М" за 175 грн/мес. Относительно низкая цена не означает ограниченное наполнение — тарифный план включает достаточные объемы услуг. За свои деньги пользователи получают:

  • безлимитный домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с по технологии Ethernet или до 1 Гбит/с — по технологии GPON;
  • просмотр 120 телеканалов в lifecell TV;
  • 25 ГБ трафика (из них 4 ГБ доступны в ЕС без дополнительной платы);
  • 1300 минут на звонки по Украине;
  • безлим в сети lifecell после исчерпания пакетного объема.

Дополнительным преимуществом тарифного плана является фиксация стоимости до конца 2027 года. То есть мобильный оператор не изменит цену 175 грн/мес., даже если другие пакеты услуг будут дорожать. Это позволит экономить на связи и эффективно управлять своими финансами.

Отметим, стандартная тарификация звонков и интернета применяется, если не оплачено обслуживание на 4 недели или день, исчерпан объем отдельной услуги в рамках пакета, используются сторонние сервисы или в течение первых 4 недель с даты активации SIM-карты мастеру не предоставили доступ к подключению домашнего интернета.

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Какой самый дешевый тариф lifecell

Если абоненты не планируют использовать тарифный план для звонков, то могут выбрать самое дешевое предложение от мобильного оператора — "Лайфсет S" за 100 грн/мес. Оно включает очень ограниченный перечень услуг:

  • безлимитный домашний интернет;
  • 10 ГБ трафика (из них 2 ГБ доступны в ЕС).

Чтобы позвонить кому-либо, придется тратить 2 грн за каждую минуту соединения (на все городские и мобильные номера, включая lifecell). Цена тоже зафиксирована до конца 2027 года, поэтому расходы абонентов не изменятся еще долгое время после подключения тарифного плана.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине появился новый виртуальный мобильный оператор. Он работает под брендом U Mobile и предлагает абонентам тарифные планы за 360 или 400 грн/мес. Мы разобрались, какие услуги получают клиенты и что необходимо сделать для подключения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что входит в самый дешевый тарифный план Киевстара. Он стоит 370 грн/мес. и доступен всем абонентам без дополнительных условий. Украинцы платят деньги за мобильный трафик, минуты на разговоры, сообщения и быстрый Домашний Интернет.

lifecell мобильный оператор расходы мобильный телефон мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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