Бюджетний тарифний план lifecell: за які послуги абоненти платять всього 200 грн

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть обирати тарифні плани мобільних операторів на власний гаманець. Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують абонентів різними варіантами обслуговування — від бюджетних до дорогих. Якщо не хочеться переплачувати за пакети послуг із непотрібним наповненням, варто звернути увагу на вигідну пропозицію, яка обійдеться менш ніж у 200 грн на місяць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тарифний план коштує до 200 грн і які послуги включає.

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Вигідна пропозиція від lifecell

Абоненти мобільного оператора можуть підключити пакет послуг передоплати "Лайфсет М" за 175 грн/міс. Відносно низька ціна не означає обмежене наповнення — тарифний план включає достатні обсяги послуг. За свої гроші користувачі отримують:

безлімітний домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с за технологією Ethernet або до 1 Гбіт/с — за технологією GPON;

перегляд 120 телеканалів у lifecell TV;

25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ доступні в ЄС без додаткової плати);

1300 хвилин на розмови по Україні;

безлім у мережі lifecell після використання пакетного обсягу.

Додатковою перевагою тарифного плану є фіксація вартості до кінця 2027 року. Тобто мобільний оператор не змінить ціну 175 грн/міс., навіть якщо інші пакети послуг будуть дорожчати. Це дозволить заощаджувати на зв’язку та ефективно керувати своїми фінансами.

Зауважимо, стандартна тарифікація дзвінків та інтернету застосовується, якщо не оплатили обслуговування на 4 тижні або день, вичерпався обсяг окремої послуги в межах пакету, використовуються сторонні сервіси або протягом перших 4 тижнів з дати активації SIM-карти майстру не надали доступ для підключення домашнього інтернету.

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Який найдешевший тариф lifecell

Якщо абоненти не планують використовувати тарифний план для дзвінків, то можуть обрати найдешевшу пропозицію від мобільного оператора — "Лайфсет S" за 100 грн/міс. Вона включає дуже обмежений перелік послуг:

безлімітний домашній інтернет;

10 ГБ трафіку (з них 2 ГБ доступні в ЄС).

Щоб зателефонувати комусь, доведеться витрачати 2 грн за кожну хвилину з’єднання (на всі міські та мобільні номери, включно з lifecell). Ціну також зафіксували до кінця 2027 року, отже витрати абонентів не зміняться ще довгий час після підключення тарифного плану.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні з’явився новий віртуальний мобільний оператор. Він працює під брендом U Mobile і пропонує абонентам тарифні плани за 360 або 400 грн/міс. Ми розібралися, які послуги отримують клієнти і що потрібно зробити для підключення.

Також Новини.LIVE розповідали, що входить у найдешевший тарифний план Київстару. Він коштує 370 грн/міс. і доступний всім абонентам без додаткових умов. Українці платять гроші за мобільний трафік, хвилини на розмови, повідомлення і швидкий Домашній Інтернет.