Найдешевший тарифний план Київстару для всіх абонентів: скільки коштує і що включає

Дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть обирати тарифні плани для мобільного зв’язку на різний гаманець. Абонентам Київстару запропонували чимало пакетів послуг із достатнім наповненням. Деякі навіть коштують 220-250 грн без знижок. Однак підключення доступне окремим категоріям громадян, а не всім клієнтам оператора. Ми дізналися, за який тарифний план потрібно платити найменше без додаткових умов.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Найдешевший тарифний план Київстару

Якщо не звертати увагу на пакети послуг, для підключення яких необхідно відповідати конкретним вимогам, то найдешевшим у вересні 2026 року буде тарифний план Київстару "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Він коштує 370 грн/міс. і включає таке наповнення:

40 ГБ трафіку (з них 15 ГБ діють у роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

300 хвилин на розмови по Україні та за кордоном;

300 SMS;

Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Також у пакет входять дві Суперсили без доплат на вибір. Абоненти можуть активувати послуги "Є зв'язок", "Додатковий номер", "Відео на ходу", "Соцмережі та месенджери", підключити, Київстар ТБ, SIM для другого телефона або додатково 5 ГБ у роумінгу, а також отримати бонуси в Uklon, Helsi та WOG.

Бюджетні тарифні плани з умовами

Деякі категорії абонентів можуть платити за мобільний зв'язок набагато менше, оскільки Київстар запустив окремі пропозиції з вигідними умовами. Наприклад, пенсіонерів від 60 років та осіб з інвалідністю забезпечили тарифним планом "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс.

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Батьки, опікуни та піклувальники дітей від 6 до 16 років можуть підключити на номер неповнолітнього спеціальний пакет послуг за 270 грн/міс., який включає 20 ГБ трафіку, безлім на дзвінки в мережі, 300 хвилин на розмови по Україні та 50 SMS.

Всього 250 грн/міс. або 200 грн протягом перших трьох місяців обслуговування сплачують абоненти тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Перевага". Він включає всі стандартні сервіси, навіть Київстар ТБ, але доступний тільки новим користувачам Домашнього Інтернету.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як абонентам Київстару економити на послугах зв’язку. Мобільний оператор пропонує підключення акційного тарифного плану вартістю 200 грн на три місяці обслуговування. Клієнти отримують достатнє наповнення і можуть не переплачувати.

Також Новини.LIVE розповідали, який тарифний план Київстару коштує на 35% менше. Активація доступна лише корпоративним абонентам. За 260 грн вони отримують 50 ГБ трафіку (з них 13 ГБ діють у роумінгу), фіксований інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с і 2 000 хвилин на дзвінки.