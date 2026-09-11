Київстар запустив акцію з безлімітним інтернетом: які умови і хто може підключити

Дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор запропонував абонентам багатьох тарифних планів вигідну акцію. Київстар забезпечив клієнтів користуванням соціальними мережами і месенджерами без плати за трафік. Тобто можна заощаджувати наповнення для ситуацій, коли потрібен доступ до інтернет-мережі. Підключити акцію треба до 31 жовтня 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Хто може підключити акцію "Будь онлайн"

З 10 вересня до 31 жовтня діє акція від Київстару "Будь онлайн", завдяки якій абоненти можуть користуватися популярними соцмережами і месенджерами, не витрачаючи мобільний трафік. Умови сервісу поширюються на такі застосунки:

YouTube, зокрема YouTube Kids;

TikTok;

Instagram;

Facebook та Messenger;

Viber;

Telegram;

WhatsApp.

Акція доступна клієнтам передплати, контракту і тарифних планів "Все разом", однак не діє у пакетах послуг SIM для пристроїв, SMART SIM, Привіт SIM, Київстар Все разом 4G, Київстар Домашній 4G, LOVE UA Базовий Рік, СуперГіг, СуперГіг Лайт і СуперГіг 2025.

Як активувати акцію від Київстару

Абонентам потрібно до 31 жовтня застосувати один із доступних способів підключення. Найпростіше — скористатися функціоналом мобільного застосунку "Мій Київстар", а за його відсутності — набрати *222#, зателефонувати за номером 477*222 або відвідати фізичний магазин компанії.

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У контрактних тарифних планах акція автоматично відключиться 30 листопада 2026 року. Клієнти передплати повинні щомісяця замовляти нове підключення, оскільки акція деактивується щоразу після оплати тарифного плану.

Важливе уточнення: на балансі має бути щонайменше 1 МБ трафіку. Це технічні вимоги, яких неможливо уникнути. Тому якщо залишку немає, доведеться заплатити додаткову суму за надання доступу до інтернету.

Зауважимо, безлім на соцмережі і месенджери може не спрацювати, якщо абонент не оплатив тарифний план, використовує режим приватного перегляду чи завантажив на смартфон неофіційні застосунки. Плюс окремо тарифікуються завантаження, оновлення, підписки, покупки і перегляд реклами у додатках.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як клієнти Київстару можуть економити на мобільних послугах. Оператор запропонував знижку на тарифні плани "Все разом" до 31 грудня 2026 року. Потрібно платити лише 200 грн протягом перших трьох місяців обслуговування без зменшення пакетного наповнення.

Також Новини.LIVE розповідали, які зміни для абонентів приготував Vodafone з 15 вересня. Мобільний оператор закриє для підключень поточну лінійку пропозицій для IoT-пристроїв. Натомість компанія запустить нові пакети, які включатимуть різні сценарії використання послуг.