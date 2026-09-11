Киевстар запустил акцию с безлимитным интернетом: какие условия и кто может подключить

Девушка с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор предложил абонентам многих тарифных планов выгодную акцию. Киевстар обеспечил клиентов использованием социальных сетей и мессенджеров без платы за трафик. То есть можно экономить наполнение для ситуаций, когда требуется доступ к интернет-сети. Подключить акцию следует до 31 октября 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Кто может подключить акцию "Будь онлайн"

С 10 сентября по 31 октября действует акция от Киевстара "Будь онлайн", благодаря которой абоненты могут пользоваться популярными соцсетями и мессенджерами, не тратя мобильный трафик. Условия сервиса распространяются на такие приложения:

YouTube, в том числе YouTube Kids;

TikTok;

Instagram;

Facebook и Messenger;

Viber;

Telegram;

WhatsApp.

Акция доступна клиентам подписки, контракта и тарифных планов "Все вместе", однако не действует в пакетах услуг SIM для устройств, SMART SIM, Привет SIM, Киевстар Все вместе 4G, Киевстар Домашний 4G, LOVE UA Базовый Год, СуперГиг, СуперГиг Лайт и СуперГиг 2025 года.

Как активировать акцию от Киевстара

Абонентам нужно до 31 октября применить один из доступных способов подключения. Проще всего — воспользоваться функционалом мобильного приложения "Мой Киевстар", а при его отсутствии — набрать *222#, позвонить по номеру 477*222 или посетить физический магазин компании.

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В контрактных тарифных планах акция автоматически отключится 30 ноября 2026 года. Клиенты подписки должны ежемесячно заказывать новое подключение, поскольку акция деактивируется каждый раз после оплаты тарифного плана.

Важное уточнение: на балансе должно быть не менее 1 МБ трафика. Это технические требования, которые невозможно избежать. Поэтому если остатка нет, придется заплатить дополнительную сумму за предоставление доступа в интернет.

Отметим, безлим на соцсети и мессенджеры может не сработать, если абонент не оплатил тарифный план, использует режим частного просмотра или загрузил на смартфон неофициальные приложения. Плюс отдельно тарифицируются загрузки, обновления, подписки, покупки и просмотр рекламы в приложениях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как клиенты Киевстара могут экономить на мобильных услугах. Оператор предложил скидку на тарифные планы "Все вместе" до 31 декабря 2026 года. Нужно платить всего лишь 200 грн в течение первых трех месяцев обслуживания без уменьшения пакетного наполнения.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие изменения для абонентов приготовил Vodafone с 15 сентября. Мобильный оператор закроет для подключения текущую линейку предложений для IoT-устройств. Компания запустит новые пакеты, которые будут включать различные сценарии использования услуг.