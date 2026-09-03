Тарифный план Киевстара доступен со скидкой 35%: кто может сэкономить на связи

Две девушки на улице с телефонами. Фото: Новини.LIVE

Абоненты Киевстара могут подключить тарифный план за 260 грн в месяц. Однако необходимо выполнить несколько условий, чтобы получить низкую цену. Пакет услуг доступен только для корпоративных клиентов, мигрировавших с предоплаты или заказавших бизнес-тариф на новый номер. Мобильный оператор предоставляет скидку 35% на первые шесть месяцев обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Бюджетный тарифный план Киевстара

Новые клиенты мобильного оператора могут выбрать пакет услуг под названием "На связи", стандартная стоимость которого — 400 грн в месяц. Акционное предложение предполагает понижение цены до 260 грн. Полгода абоненты будут платить на 35% меньше. За свои деньги они получат:

50 ГБ трафика (из них 13 ГБ действуют в роуминге);

фиксированный интернет на скорости до 300 Мбит/с;

2000 минут на звонки по Украине;

200 минут для разговора с абонентами других стран;

200 SMS;

SIM для второго телефона;

SIM для планшета;

два дополнительных номера.

Также предусмотрена одна Суперсила на выбор. Клиенты могут подключить Киевстар ТВ, Helsi, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры, 5 ГБ в роуминге. За дополнительные сервисы и услуги в виде Суперсилы платить не нужно.

Кто получит скидку от Киевстара

По условиям специального предложения скидка в размере 35% на первые шесть месяцев обслуживания предоставляется новым абонентам, а именно юридическим лицам и ФЛП, ранее не пользовавшимся корпоративными тарифными планами от Киевстара.

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"Первая плата за тариф снимается сразу в полном объеме. Дальше плата будет сниматься ежедневно равными частями в течение календарного месяца", — пояснили в компании.

Услуга "Отсрочка платежа" поможет пользоваться минутами на разговоры, мобильным интернетом и другими сервисами бесплатно, если в день оплаты тарифного плана не хватает денег на счете. Позже можно будет внести полный платеж без комиссии.

Следует уточнить о тарификации минут: после использования пакетного наполнения начнет действовать безлим на номера Киевстара. Чтобы говорить с абонентами других мобильных операторов по Украине, необходимо платить полторы гривны за каждую минуту.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы могут подключить пенсионеры в сентябре 2026 года. Мы узнали об актуальных предложениях от Киевстара, Vodafone и lifecell. Стоимость обслуживания стартует от 190 грн в месяц с достаточным наполнением.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар предупредил об изменениях с 1 сентября. Мобильный оператор снабдил абонентов двух тарифных планов большим количеством минут на разговоры и SMS. В то же время за услугу YouTube Premium придется платить 159 грн ежемесячно.